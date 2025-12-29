Hârtia colorată a fost pliată ca un evantai, unul cu pale inegale, mai lungi în partea de jos și mai scurte pe laterale, care să semene cu un trup. Bila a primit doi ochi desenați și un zâmbet frumos, calm. Cele două, lipite între ele și de o sfoară suficient de lungă să înconjoare o delicată creangă de brad, au devenit o minunată decorațiune de Crăciun.

Dar ce ai face cu aceeași bucată de hârtie dacă ai dori să creezi și altceva? Elevii Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1 și ai Colegiului Tehnic Energetic din București au tăiat-o sub forma unui pătrat și al unui triunghi, triunghiul l-au desenat cu verde, iar pătratul cărămiziu.

Le-au pus una peste alta, au marcat cu gri o ușă, iar cu galben ferestrele luminate din interior și gata. Au construit o casă. O casă ornament, care poate fi prinsă cu o panglică de crengile unui brad.

Acestea și alte idei minunate au fost puse în practică de copii în cadrul unui atelier dedicat sărbătorilor, în care au lucrat împreună pentru a pregăti un eveniment foarte important pentru ei: un târg de Crăciun.

Atelierul a făcut parte din proiectul #SuntunModeldeSucces, o inițiativă dedicată liceenilor din învățământul tehnologic realizată de Asociația GO-AHEAD cu sprijinul Fundației Orange.

„Cu banii obținuți, aș vrea să cumpăr produse, să-mi ajut familia de sărbători”

Acești copii deosebiți au arătat că se pot crea obiecte unice din cele mai banale elemente: crenguțe de prun, cartoane, sârmă plușată sau sfoară. Dacă ai, desigur, și un pistol de lipit.

Iar rezultatul muncii lor a fost scos la vânzare la târgul de Crăciun organizat la Școala Specială pentru Surzi în perioada 15-19 decembrie.

„Cu banii obținuți, aș vrea să cumpăr produse, să-mi ajut familia de sărbători”, ne-a mărturisit Alexandru, un elev de 13 ani cu deficiențe de auz. Dedicat nu doar familiei sale, ci și dorinței de a învăța și de a deveni mai bun, a construit o casă la atelierul de creație din cadrul proiectului #SuntunModeldeSucces. O casă ornament, dar și multe alte obiecte care însoțesc sărbătorile de iarnă.

„Eu simt că se apropie Crăciunul”, ne-a spus băiatul. Iar asta îl bucură, este o perioadă a anului pe care o adoră.

Alexandru este elev al Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi din București și unul dintre elevii gimnaziu și liceu care au participat la proiectul Asociației GO-AHEAD.

„Eu sper că ceea ce am învățat aici să îmi permită ca în viitor să-mi ajut familia cu bani”, ne-a transmis tânărul, prin mișcările specifice limbajului semnelor.

53,1% dintre elevi nu au încredere în sine

Atelierul de creație reprezintă doar o mică parte din proiectul #SuntunModeldeSucces.

Programul Asociației GO-AHEAD a adus împreună 25 de mentori Orange și cel puțin 50 de elevi din București și din țară, membri ai comunității DREAM, pentru a construi relații sănătoase, bazate pe sprijin, inspirație și încredere.

„Atelierul este partea din program care reprezintă acel concept de «Dau mai departe!». Ni s-a părut foarte interesant, încă de când am scris proiectul, să punem laolaltă tinerii din liceele tehnologice cu cei din școlile speciale”, ne-a explicat Alexandra Cristea, director de fundraising în cadrul Asociația GO-AHEAD.

Pentru a-și atinge acest țel, organizația a obținut sprijinul Fundației Orange prin programul „Susține un ONG”.

„Rolul Fundației Orange a fost foarte important, de la partea financiară, care ne-a ajutat să cumpărăm produsele, de exemplu, până la cea umană, prin voluntari”, a precizat Alexandra Cristea.

Tinerii din liceele tehnologice provin din familii vulnerabile, în mare parte din zone rurale, și nu au luat note foarte mari la bac.

În acest context, proiectul #SuntunModeldeSucces își propune să integreze dezvoltarea socio-emoțională și consilierea în procesul educațional din România și să crească astfel calitatea actului educațional, incluziunea socială și șansele egale la educație.

Cu adevărat un scop nobil și greu. De aceea, programul pregătește pe cei 25 de mentori dintre angajații Orange, care participă apoi în întâlniri de tip îndrumător-elev sau psiholog-elev „cu obiectivul de a crește motivația și gradul de implicare în mediul școlar, nivelul de stimă de sine, creativitatea și spontaneitatea.”

Asociația GO-AHEAD pleacă de la o realitate cruntă: 53,1% dintre elevi nu au încredere în sine, 6,7% trec prin bullying la școală, 39,4% simt frică sau nesiguranță în ceea ce privește viitorul lor, iar iar 31,5% simt tristețe sau lipsă de energie, potrivit unui studiu realizat chiar de către asociație.

„M-am simțit minunat și m-am bucurat că i-am putut ajuta pe copii”

Proiectul #SuntunModeldeSucces are cei mai mulți voluntari dintre cele zece incluse anul acesta în programul „Susține un ONG”, al Fundației Orange.

Voluntarii sunt importanți în orice proiect de acest tip, pentru că nu oferă doar din timpul lor liber pentru copiii vulnerabili, reprezintă și un model pentru aceștia. Iar răsplata vine imediat.

„Eu fac parte din echipa de voluntari deoarece îmi doresc să contribui activ la comunitate și să fac o diferență, oricât de mică, în viețile celor din jur. Totodată, cred că aceste experiențe ajută și în dezvoltarea personală a abilităților de comunicare.

Cel mai important, însă, este sentimentul de satisfacție pe care îl ai atunci când faci ceva pentru cei de lângă tine ”, a povestit Cătălin Ioniță, angajat Orange.

Vlad Buzea are doar 18 ani și a venit la atelierul de creație pentru a-i ajuta pe copiii să pregătească ornamentele și obiectele vândute în cadrul târgului de Crăciun.

„M-am simțit minunat și m-am bucurat că i-am putut ajuta pe copii. Și m-au ajutat și ei pe mine, pentru că m-am simțit și eu iar copil și mi-a luat gândul de la examenul de la bac, pe care urmează să îl dau anul ăsta”, a confirmat și Vlad Buzea.

„Pe elevi îi ajută foarte mult aceste ateliere, pentru că le place să creeze, au o imaginație foarte bogată”, a dezvăluit Cristina Boghiu, profesoară de limba și literatura română în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale pentru Surzi nr. 1 București.

„Mă simt foarte bine, îmi place foarte mult să lucrez cu copiii, iar ei sunt foarte deschiși, foarte creativi, se descurcă foarte bine.

Îmi place foarte mult să interacționez cu copii”, a povestit și Irene Bălan, o voluntară de 17 ani care dorește să devină profesoară.

O comunitate în care tinerii se ajută între ei

Asociația GO-AHEAD a creat și Comunitatea DREAM (tineri Determinați, Responsabili, Educați, Autentici, Muncitori) care reunește 450 de membri activi.

„Am pornit de la o cercetare despre nevoile și visurile elevilor din licee tehnologice, la care au răspuns 3.304 adolescenți din întreaga țară, de la diverse specializări.

Din luna ianuarie am început seria de ateliere de grup online, câte 4 webinare lunar, pe teme diverse).



Până în 2030 ne propunem să ajungem la 30.000 de elevi din licee tehnologice”, arată organizația.

Tinerii participanți au acces la resurse educaționale esențiale: cărți, ateliere de dezvoltare personală și teatru de improvizație, platforme educaționale și consiliere psihologică.

„Prin educație și cultură, construim o comunitate puternică și inspirațională, un model național de bune practici pentru viitor”, se arată în programul Asociației GO-AHEAD (https://go-ahead.ro/proiecte-fonduri-private/proiectul-orange-suntunmodeldesucces/).

Susține un ONG – 100.000 de euro pentru 10 proiecte

Fundația Orange România este o organizație non-profit care se implică în viața comunității prin realizarea de proiecte menite să aducă schimbări pozitive în viața persoanelor dezavantajate.

Programul Susține un ONG este un fond înființat în urmă cu 13 ani, care oferă finanțare pentru proiecte de filantropie propuse de angajații Orange, ce sunt ulterior dezvoltate alături de organizații non-profit, pentru ca ei să învețe să coordoneze un proiect, să caute resurse alternative de finanțare pentru proiectele în care cred și să comunice despre rezultatele obținute. Iar la final, să își dezvolte capacitatea de identificare de soluții pentru probleme sociale elementare, să crească gradul de satisfacție personală.

În 2025, au obținut finanțare și sprijin prin programul „Susține un ONG” proiectele propuse de 10 organizații neguvernamentale din România, suma totală alocată fiind de 100.000 de euro.

Vezi aici detalii despre proiectul „ #SuntunModeldeSucces”:

https://www.fundatiaorange.ro/programe/sustine-un-ong/suntunmodeldesucces-asociatia-go-ahead

Vezi aici detalii despre toate cele 10 proiecte câștigătoare: https://www.fundatiaorange.ro/programe/sustine-un-ong/

În cei 13 ani de activitate, Fundația Orange a investit peste 10 milioane de euro în proiecte de educație digitală pentru persoane defavorizate și în proiecte de sănătate, educație, cultură în beneficiul persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz, în scopul incluziunii lor sociale.

Principalele programe ale fundației sunt: „Orange Digital Center”, „Digitaliada”, „Susține un ONG”, „Lumea prin culoare și sunet”, „Solidarity FabLab” și „Centrul Digital pentru Femei”.

Foto: Asociația Goahead