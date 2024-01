„Tribunalul Cluj a respins cererea dezvoltatorului imobiliar One de desființare a unei asociații care îi contestă proiectele, anunță Nicușor Dan”. Acesta este titlul articolului publicat luni, 22 ianuarie, care prelua declarația primarului Capitalei postată pe pagina personală de Facebook.

„E o veste bună că dezvoltatorul One a eșuat în a dizolva un ONG care îi contestă proiectele (o decizie de vineri a Tribunalului Cluj). Săptămâna trecută a apărut însă un nou ONG care apară interesele ilegitime ale dezvoltatorilor (de data asta PUZ sector 2). Nu contest evident dreptul de asociere. Problema e că sunt mai multe ONG-uri care apără interesele dezvoltatorilor decât cele care apără interesul public. Și asta este o problemă de sistem”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Decizia instanței clujene nu este definitivă.

One United Propertis a reacționat la adresa primarului Capitalei într-un drept la replică transmis publicației Libertatea. Iată, integral, textul primit:

Drept la replică

„Din nou, în articolul publicat de Libertatea a fost preluată (copy-paste) declarația lui Nicușor Dan, fără a verifica faptele, fără niciun filtru jurnalistic și fără a cere un drept la replică din partea One United Properties sau a filialei sale One Mircea Eliade Properties.

Așa cum am precizat anterior, adevărul este următorul:

Toate litigiile intentate de Asociația Salvați Bucureștiul și Asociația SOS Orașul împotriva proiectului dezvoltat de One Mircea Eliade Properties au fost respinse de instanțele de judecată. În două astfel de litigii (dosarele 25248/3/2018 și 4858/3/2019), instanța a decis ca reclamanții să plătească taxele judiciare și cheltuielile de judecată. Deși hotărârile judecătorești prin care se stabileau astfel de cheltuieli de judecată erau definitive și obligatorii, reclamanții nu au plătit de bunăvoie cheltuielile de judecată datorate.

Întrucât cheltuielile de judecată nu au fost plătite de către reclamanți, One Mircea Eliade Properties a inițiat o procedură de executare silită împotriva Asociației Salvați Bucureștiul și Asociației SOS Orașul.

Procedura de executare silită nu a avut succes, deoarece reclamanții nu dispuneau de fonduri suficiente pentru a plăti integral cheltuielile de judecată (practic, ambele ONG-uri erau în insolvență).

Legea prevede că, în cazul în care un ONG este insolvabil, orice parte interesată are dreptul de a solicita instanței dizolvarea și lichidarea acestuia. Deoarece One Mircea Eliade Properties nu a putut recupera integral datoria, a fost considerată parte interesată și a depus o cerere de dizolvare împotriva Asociației SOS Orașul. Această cerere legală a fost aprobată de Tribunalul Cluj-Napoca.

ONG-ul a atacat această decizie la Tribunalul Cluj. După depunerea recursului, deși a declarat permanent că nu se află în insolvență, Asociația SOS Orașul a declarat că se află în imposibilitatea de a plăti onorariul instanței de recurs de 20 de lei (aproximativ 4 euro) și a solicitat instanței să acopere această sumă din impozit, banii contribuabililor.

Această cerere rizibilă a fost aprobată parțial de instanță, iar taxele judiciare au fost reduse de la 20 de lei (aproximativ 4 euro) la 5 lei (aproximativ 1 euro), astfel încât ONG-ul să beneficieze de justiția română și în faza de apel.

Onorariul redus al instanței de apel de 5 lei a fost plătit de concubina lui Nicușor Dan (Loredana Mirabela Grădinaru). De asemenea, în faza de apel, Loredana Mirabela Grădinaru (concubina lui Nicușor Dan) a achitat integral și datoria către One Mircea Eliade Properties.

Așadar, One Mircea Eliade Properties nu a pierdut acest litigiu, dar Tribunalul Cluj a decis că One Mircea Eliade Properties nu mai justifică un interes pentru a cere dizolvarea ONG-ului, întrucât datoria a fost recuperată integral. Conform noului Cod de procedură civilă, interesul reclamantului trebuie menținut pe parcursul tuturor etapelor unui proces (inclusiv în faza de apel).

Nici măcar Tribunalul Cluj nu a crezut că One Mircea Eliade Properties a „pierdut” acest litigiu, deoarece a obligat și Asociația SOS Orașul să plătească cheltuieli de judecată suplimentare în valoare de 27.000 de lei către One Mircea Eliade Properties. Taxele de judecată sunt de obicei datorate de partea care pierde litigiul, dar în acest caz, cererea One Mircea Eliade Properties era legitimă, în timp ce ONG-ul care nu a plătit cheltuielile de judecată inițiale nu era. Din acest motiv, deși ONG-ul a „câștigat” recursul, a fost totuși obligat de Tribunalul Cluj să plătească cheltuieli de judecată suplimentare de 27.000 de lei către One Mircea Eliade Properties.

Sperăm că de data aceasta ONG-ul își va plăti cu bună știință datoriile și concubina lui Nicușor Dan nu va mai aștepta o altă procedură de executare silită și o altă cerere de dizolvare.”

One United Properties

