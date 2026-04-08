Aceștia intenționează să producă între 2.000 și 3.000 de astfel de drone lunar și plănuiesc să mai deschidă o fabrică la București.

Cât costă drona interceptoare care poate distruge Shahed

Dronele interceptoare, care cântăresc doar câteva kilograme și au patru elice, sunt concepute să distrugă dronele inamice în aer.

„Se poate lansa oricum vă puteți imagina. Poate pleca de sine stătător, poate fi aruncată și declanșată automat, poate fi scăpată de sus în jos și declanșată automat, poate fi lansată din tub pneumatic, poate fi lansată inclusiv ca proiectil de la bordul unei aeronave”, explică Anton Danici, fondator al companiei.

Costul pentru o astfel de dronă este de câteva mii de dolari și va fi produsă în serie în România.

Cum funcționează drona produsă de un român și un moldovean

Odată lansată, drona primește informații de la un radar avansat, care detectează țintele.

„Cu o singură unitate putem detecta drone mici, de dimensiunea unui telefon mobil, de la cel puțin 2 kilometri, până la drone de dimensiunea unui Shahed de la peste 20 de kilometri”, precizează Ion Mocanu, celălalt fondator al proiectului.

Cei doi au parteneriate în Ucraina și Orientul Mijlociu

Echipamentele au fost inițial asamblate și testate la Chișinău, însă producția de masă va începe în scurt timp în România.

Până la finalul anului 2026, fabrica din București va avea aproximativ 120 de angajați, conform estimărilor celor doi fondatori.

Aceștia au deja parteneriate pentru livrarea de drone de supraveghere și transport în Ucraina și Orientul Mijlociu.

Pe lângă dronele defensive, echipa produce și drone capabile să transporte până la 50 de kilograme de echipamente sau să execute misiuni de atac.

„O echipare de bază a acestei drone poate începe de la 100-200 de mii de euro. În funcție de echiparea pe care o avem poate să ajungă în jurul sumei de un milion de euro sau chiar mai mult, în funcție de pachetul adițional de mentenanță, suport, training”, adaugă Ion Mocanu.

