Primăria Aroneanu, pe raza căreia se va desfășura cea mai mare parte a lucrărilor, a dat aviz pozitiv.

Proiectul din zona Aroneanu-Aeroport a fost evaluat la aproape 107 milioane de lei. În prima etapă va fi modernizat drumul de la ieșirea din Iași până în Rediu Aldei, ulterior urmând să fie construit și drumul de legătură între terminalele aeroportului și DJ 282G (aproximativ 3 km).

Drumul cu patru benzi va include două ronduri, la intersecția cu șoseaua spre Șorogari, apoi la cea spre Dorobanț. Aici este prevăzută conexiunea cu drumul nou de legătură dinspre aeroportul din Iași.

Totodată, aici se termină și drumul lărgit, care va continua în cele trei direcții – aerogară, Aroneanu, Dorobanț – cu câte o bandă pe sens.

Primarul Benoni Moruzi a precizat că breteaua dinspre A8 va fi, în viitor, a cincea intrare în acest rond.

Ultimul rond pe drumul modernizat spre Rediu Aldei va fi cel din zona Primăriei Aroneanu. Aici vor fi amenajate trotuare, piste pentru biciclete, acces în gospodării și va fi asigurat și iluminatul public. Potrivit edilului, lucrările ar putea începe la primăvară, însă până atunci este necesară preluarea de la municipiu a unei fâșii de teren de-a lungul drumului până la Lacul Aroneanu.

