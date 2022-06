14 mai 1981 este ziua istorică în care primul, și singurul român, a zburat în spațiu. Dumitru Prunariu este cel de-al 103-lea om care a ajuns în spațiu. Brașoveanul a făcut echipă cu sovieticul Leonid Popov, vreme de 7 zile, 12 ore și 42 de minute a fost în cosmos.

În ziar mototolit, în mănușă

Acum în vârstă de 69 de ani, Dumitru Prunariu a fost invitatul lui Denise Rifai în cadrul emisiunii „40 de întrebări”, la Kanal D, relatând detalii despre călătoria istorică în spațiu. Inclusiv detaliul că, în afara unei sticle de coniac, a unui aparat de fotografiat și filme pentru acesta, a dus o legătură de ceapă unui coleg sovietic! O legătură de ceapă verde, îndesată într-un ziar mototolit, într-o mănușă a costumului de scafandru spațial.

De ce a dus-o el

„Am primit legătura de ceapă de la medicul echipajului, în autobuzul care ne-a dus la rachetă. Se obișnuia asta la ruși. Soția comandantului principal de la bordul stației orbitale i-a dat lui Ivan, doctorul, dispoziție să trimită în spațiul cosmic o legătură de ceapă verde. Fiindcă are poftă să mănânce ceapă verde! N-am știut nimic până când să ajungem la autobuz. Doctorul a scos ceapa, era învelită într-un ziar, a spus: «Băieți, asta trebuie să ajungă la Volodea! E ordin de la Nina, soția lui». Popov mi-a zis: «Eu am ceva în buzunar», avea o ploscuță, așa că am luat-o eu. Volodea de-abia aștepta ceapa , i-am predat-o”, a rememorat, amuzat, românul.

„Mi-am făcut cruce la decolare, cu limba, în cerul gurii”

Dumitru Prunariu a mărturisit că nu și-a întocmit testamentul înaintea celebrei, dar periculoasei, călătorii. „Nu mi-am făcut testamentul și am avut convingerea că voi face față oricărei situații din spațiul cosmic. Am învățat ce avarii aș putea avea. Nu s-a întâmplat să avem avarii neprevăzute. Am crezut de la început că voi avea succes în zborul cosmic. Mi-am făcut cruce la decolare cum mă învățase mama, cu limba, în cerul gurii. Așa, ca s-o mulțumesc pe ea. Mama era foarte credincioasă. Ce mi-am spus în gând? Nu ceva anume. La decolare, am avut impresia că sunt înconjurat de o energie pozitivă, că totul va fi bine”, a povestit Dumitru Prunariu.

