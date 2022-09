„Cei care au luat parte la revolte trebuie trataţi cu fermitate, aşa cum doreşte poporul”, a spus Raisi, într-un interviu la televiziunea de stat.

El a acuzat că SUA au alimentat disputa.

„Inamicul a vizat unitatea naţională şi vrea să îi ridice pe unii împotriva altora”, a adăugat Raisi.

The chant now in Iran: “We will fight, we will die, we will take Iran back” pic.twitter.com/3ZAwzRnU6B