De Octavian Cojocaru,

Gândită, la început, ca o măsură de urgență pentru a stopa răspândirea virusului care a îmbolnăvit deja peste 1.300 de indieni și a provocat 35 de decese, această măsură a avut efecte incredibile din alt punct de vedere, a notat CNN.

Dar, după ce India a blocat populația în case, după ce a închis toate fabricile, magazinele, piețele și locașurile de cult, nivelul de poluare din marile orașe a scăzut incredibil.

Datele cele mai noi indică faptul că nivelul de particule microscopice și de dioxid de azot din aer au scăzut simțitor.

În New Delhi, capitala Indiei, un oraș cu 10 milioane de locuitori „cu acte”, nivelul de particule microscopice din aer a scăzut cu 71 la sută față de ultima săptămână dinaintea declarării carantinei.

Aceste particule microscopice sunt foarte periculoase pentru sănătate, deoarece sunt inspirate și ajung în plămâni și, de aici, în fluxul sangvin.

Mai mult, după instaurarea carantinei, a dispărut și smogul care acoperea 24 din 24 cerul orașului New Delhi. „N-am mai văzut un cer așa albastru la New Delhi de peste 10 ani”, a spus Jyoti Pande Lavakare, co-fondatorul organizației indiene de mediu Care for Air și autorul unei cărți – „Respirația aici este dăunătoare pentru sănătatea ta” – care urmează să fie publicată în curând.