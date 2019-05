Cazul a fost adus la cunoştinţa conducerii acestei unităţi de învăţământ chiar de sora băiatului, iar pericolul este cu atât mai mare cu cât nimeni nu cunoaşte sursa de îmbolnăvire şi, de la o zi la alta, apar tot mai multe suspiciuni de răspândire a bolii.

Acesta nu este singurul caz de TBC confirmat în rândul elevilor şcolii respective. Un alt caz de îmbolnăvire cu TBC a fost înregistrat la Kazantzakis şi în luna februarie a acestui an, când, potrivit unor surse, nimeni nu ar fi declanşat nicio măsură de prevenţie ori dezinfecţie a unităţii de învăţământ.

„Noi am făcut curăţenie generală în şcoală, am curăţat băncile cu spirt. Am făcut tot ce ne-a stat în puteri. Carantină nu am instituit pentru că nu a fost cazul. Noi sperăm să nu se confirme şi suspiciunile”, a explicat directorul Neaga Susanu.