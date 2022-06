La ediția a V-a a Galei Elevului Reprezentant au fost premiați și profesori, părinți, reprezentanți ai ONG-urilor și ai autorităților locale. Locul întâi la categoria „Elev implicat în comunitate” l-a luat Denisa Humă, o elevă de clasa a șaptea din Dumești, Vaslui, care face demersuri pentru a avea o bibliotecă în comună și pentru a convinge cât mai mulți colegi despre beneficiile lecturii. Povestea ei a fost prezentată de Ziua Națională a Lecturii, pe 14 februarie, pe Școala 9.

Între timp, primarul din comună, fost cadru didactic, i-a devenit aliat și a promis că elevii vor avea din nou o bibliotecă în sat. „A spus că pentru început va pune un container încăpător în care să depoziteze cărțile. În viitorul apropiat m-am gândit să vorbesc cu dumnealui pentru a face o campanie de donare de cărți prin care oameni din toată țara să ne poată ajuta. Mă voi ocupa în iulie de asta”, a povestit Denisa pentru Școala 9, după ce și-a primit premiul.

„Mă motivează că vin din Vaslui”

Fata, care vine dintr-o comună vasluiană, vede în locul natal o oportunitate: aceea de a deveni un vector de schimbare. „Se fac multe glume despre județul meu, dar mie nu mi-e rușine de județul din care vin pentru că am cunoscut o mulțime de oameni care au ajuns cineva. Pe mine mă motivează că vin din Vaslui, mă ambiționează să fiu printre cei care vor să facă o schimbare”, a mai spus eleva, care face parte din grupul de inițiativă locală al copiilor, creat de Organizația World Vision.

„Eu consider că fiecare dintre noi poate schimba ceva, copil sau adult, se poate și în România. Dacă ai voință și găsești în tine o motivație, poți reuși.” – Denisa Humă, locul I la Gala Elevului

Recomandări Șeful programului spațial rusesc amenință „românii răzbunători” cu racheta nucleară Satan: „Au trădat istoria noastră comună!”

La secțiunea „Elev implicat în comunitate” au mai fost premiați și Frigur Botond, și Sisan Yunus-Amiri. La votul publicului a câștigat Alice Stoica. „Voluntariatul nu înseamnă o diplomă pe care o pui la dosar, e mult mai mult, înseamnă implicare, să-l înțelegi pe cel de lângă tine și problemele din societate. Eu personal am fost norocoasă să am o copilărie fericită, iar când am intrat în voluntariat, într-un centru de plasament și am văzut că realitatea poate arăta și altfel, m-a șocat, am înțeles de ce trebuie să ne continuăm implicarea”, a povestit eleva votată de public.

Elevii au premiat și profesori, și părinți

La secțiunea „Profesor de 10”, locul întâi l-a obținut Daniela Lica, profesoară de informatică la Colegiul Național „I. L. Caragiale” din Ploiești. „Acum 33 de ani treceam din bancă la catedră și preluam grijile zilnice ale profesorului, nu sunt puține, dar am avut șansa să simt energia elevilor și să-mi iau toată forța din pasiunea lor. Mă simt onorată pentru că reușesc să manageriez un centru de excelență. România se află pe locul trei în lume ca medalii la informatică. Voi ați adus-o în acest loc onorant”, a declarat cu emoție profesoara.

Recomandări Furia unui psihiatru specializat în adicții, după ce doi tineri au murit din cauza drogurilor la festivalul SAGA: „Ca de obicei, vinovați vor fi consumatorii”

Au mai fost pe podium și profesoarele Teodora Crețeanu și Adina-Maria Popa, iar votul publicului i-a revenit lui Iulian Nicolaescu.

De asemenea, la categoria „Părinte – agent al schimbării” au urcat pe podium Iuliana Constantinescu, Cristina Pavel și Luciana Rusu.

La secțiunea „Inițiative de succes în educație” au ajuns în finală Maria Popa de la Asociația Tinerilor Pedagogi din Sibiu, Ana Medeea Farcaș de la VOICE și Elena Denisa Rotaru de la Fundația Noi Orizonturi.

În cadrul categoriei „Comunități locale prietene ale educației”, finaliștii au fost Gheorghe Damian din comuna Ciugud – Alba, Mădălina Armeanu din Moinești – Bacău și Cezar Baciu din orașul Iași.

GSP.RO S-a lăsat de tenis și apare în filme pentru adulți. Fostul număr 39 WTA a surprins pe toată lumea

Playtech.ro ȘOC! România, amenințată NUCLEAR de Rusia! E HALUCINANT: 'Românii răzbunători...'

Observatornews.ro "Mă omule, ce ai făcut?" Prietenii lui Mihai, tânărul care s-a aruncat de la etajul 24 al unui bloc din Cluj, în stare de șoc

HOROSCOP Horoscop 6 iunie 2022. Taurii trebuie să țină cont de propriile gânduri, cele care îi îndeamnă să refuze orice beneficiu necurat

Știrileprotv.ro A murit Alec John Such, fostul basist al trupei Bon Jovi. Prima reacție a lui Jon Bon Jovi

Orangesport.ro Moment tensionat la semnarea acordului dintre România şi Rusia la Kremlin. Oficial român, ameninţat "Putin era în dreapta. Dacă mai scoate un cuvânt, îl dau afară de la masă"

PUBLICITATE POVEȘTI CARE VINDECĂ. Minunea Adinei, apărută după ce s-a chinuit 6 ani să devină mamă

PUBLICITATE Cum își aleg hainele Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia