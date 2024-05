Simona Pătruleasa, cunoscuta prezentatoare de știri de la Kanal D, este o mamă foarte implicată și preocupată de educația fiicei sale, Ingrid, în vârstă de 12 an. Recent, vedeta a făcut o schimbare importantă, optând pentru sistemul de învățământ privat pentru copilul său.

Deși în primii ani Ingrid a învățat la o școală de stat, Simona Pătruleasa a observat unele deficiențe și lipsuri în ceea ce privește regulile și calitatea educației. Având experiență anterioară ca învățătoare, prezentatoarea de la Kanal D a decis să o transfere pe Ingrid la o altă școală, optând pentru sistemul privat.

„Am avut niște dezamăgiri în sistemul de stat și am ales pentru siguranță”

„Ingrid este acum la privat. Am avut niște dezamăgiri în sistemul de stat și am ales pentru siguranță. Îmi doream mai multe reguli, îmi doream uniformă, îmi doream să nu fie telefon la școală și pentru că în sistemul de stat nu existau regulile astea, am preferat să o mutăm undeva unde există”, a declarat, pentru cancan.ro, Simona Pătruleasa.

În plus față de educația formală, Ingrid este încurajată să exploreze diverse domenii prin activități extrașcolare, precum lecții de pian, tenis și cursuri de limba germană.

„Încerc să îi explic că trebuie să avem grijă de bani, că nu e ușor să câștigi bani, e ușor să-i risipești”

Cu toate acestea, Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof sunt hotărâți să îi ofere fiicei o educație și în ceea ce privește gestionarea banilor, considerând că este important ca ea să conștientizeze valoarea acestora și să nu îi aibă la discreție, chiar dacă provin dintr-o familie cu un statut financiar foarte bun.

„Are niște bani la școală pentru a-și lua ceva de mâncare, dar are o anumită sumă pe care nu trebuie să o depășească. Dacă o depășește, asta e, nu are alți bani în plus, trebuie să se încadreze în suma respectivă. E o sumă mică, cât să își cumpere ce are nevoie. Încerc să îi explic că trebuie să avem grijă de bani, că nu e ușor să câștigi bani, e ușor să-i risipești”, a povestit vedeta Kanal D.

Simona Pătruleasa își încurajează fiica să își câștige singură banii atunci când își dorește ceva. De asemenea, prezentatoarea își petrece foarte mult timp alături de Ingrid și este mereu atentă la nevoile sale.

„În momentul în care își dorește ceva, de exemplu niște adidași sau ceva să își cumpere, îi dau un interval de o lună de zile, în care ea trebuie să câștige acei bani. Trebuie să îmi aducă puncte de la școală, să citească mai mult, să facă niște lucruri”.

