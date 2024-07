Zilele acestea, Ilie Năstase și Ioana au ajuns din nou în atenția presei. S-a zis că cei doi nu mai locuiesc împreună, dar și că acesta ar fi plecat în Cehia, cu promovarea filmului „Nasty”, fără soția lui. Au apărut din nou zvonuri despre divorț, pe care Ilie Năstase le-a negat ieri, de ziua lui.

Pe 19 iulie a împlinit 78 de ani și a apărut pe litoralul românesc alături de soția Ioana. Sunt foarte apropiați, au și zâmbetele pe buze în imaginile pe care chiar el le-a distribuit pe Facebook. „Sunt cu soția, cu copiii la mare. Este și băiatul Ioanei cu soția.

Ilie Năstase: „Sunt foarte bine cu Ioana, nici vorbă de divorț”

Este o petrecere restrânsă, doar noi, în familie. Mâncăm și ne bucurăm de fiecare moment. E foarte bine, toată lumea este mulțumită. Ce atâta nebunie? Cel mai frumos cadou pentru mine este să fiu sănătos, nu-mi trebuie altceva. Sunt foarte bine cu Ioana, nici vorbă de divorț. De ce nu se scrie adevărul? De ce minciuni? Niște idioți, o să-i dau în judecată pe toți, nu se mai poate”, a declarat Ilie Năstase pentru Spynews.

„Vreau să petrec două zile la rând. Să văd dacă mai pot. Dar o să pot, de ce nu?”, a mai spus Ilie Năstase.

Despre un posibil divorț, Ioana Năstase nu a făcut declarații, însă susține că la momentul potrivit va face dezvăluiri. „E o perioadă în viața mea în care am nevoie de foarte multă liniște pentru a lua o decizie corectă și bună pentru mine.

Întotdeauna când faci un lucru în grabă, e posibil ca mai târziu să-ți pară rău. O să spun la momentul potrivit ceea ce nu se știe. Și chiar nu se cunoaște ce e mai important. Mă gândesc însă doar la băiatul meu. Eu știu ce copil am crescut, el știe ce mamă are. Mă respect, vreau să fiu liniștită pentru a lua cea mai bună decizie”, a spus Ioana pentru cancan.ro.

Ioana Năstase: „El știe ce fel de om sunt, nu se pune problema”

Totodată, ea a mai dezvăluit că Ilie Năstase a mers într-adevăr singur în Cehia, iar ea a mers în Turcia, unde el a urmat-o. La întoarcere nu au mers împreună acasă, stau în locuințe separate. „Da, am fost în Turcia. Ilie a venit după mine, dar nu ca să mă prindă sau să mă verifice. El știe ce fel de om sunt, nu se pune problema. E adevărat și că el a plecat în Cehia fără să mă anunțe.

Dar eu nu m-am supărat, eu sunt obișnuită cu astfel de lucruri. Eu mi-am sunat nora și am rugat-o să-mi ia bilete pentru o vacanță de câteva zile în Turcia. Am acolo și o prietenă. El știa, i-a luat apoi și lui bilet. A venit, am stat două zile, după care ne-am întors acasă. Fiecare la casa lui”, a mai mărturisit Ioana Năstase pentru publicația cancan.ro.

