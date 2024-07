La începutul lunii iunie s-a aflat că Marina Almășan s-a despărțit de Georgică Cornu după 12 ani de relație. La vremea respectivă, vedeta a spus că au ajuns la separare din cauza distanței, ea trăiește în București, iar el e stabilit la Timișoara.

Ceea ce trebuia să fie o despărțire amiabilă, între doi oameni maturi, s-a transformat într-un adevărat scandal public, Georgică Cornu a lansat multe atacuri la adresa Marinei Almășan, l-a menționat chiar și pe fostul ei soț, regretatul artist Victor Socaciu. După toate declarațiile, vedeta TVR a luat acum atitudine.

Marina Almășan a încercat să se despartă de 4 ori de Georgică Cornu

„Nu-mi face plăcere să fac această postare, dar trebuie să o fac pentru a le explica tuturor celor care mă întreabă, nonstop, de ce naiba nu ripostez la mizeriile pe care le deversează în spațiul public persoana «lângă» care mi-am petrecut ultimii 12 ani?

Voi scrie aceste rânduri mai mult că un îndemn adresat celor ce le vor citi: să nu accepte niciodată în viață compromisul, să nu renunțe la stima de sine și să aibă curajul să ia taurul de coarne atunci când simt că au pornit-o pe un drum greșit”, și-a început Marina Almășan confesiunea pe Facebook.

Recomandări De ce a vrut să-l ucidă pe Donald Trump? Anchetatorii au alcătuit portretul autorului tentativei de asasinare a fostului președinte. Ce au aflat până acum

Ulterior, ea a explicat că, în ciuda insistențelor lui, nu are de gând să se împace și, dacă acesta va continua, ea are de gând să ajungă în instanță. „Decizia mea e fermă și nu mi-o poate schimbă nimeni și nimic : nici șantajul, nici amenințările, nici promisiunile deșarte, nici florile sau declarațiile de dragoste: CORNU este, pentru mine, TRECUT, așa cum de mult trebuia să devină!

„Modul agresiv și penibil în care a ales să reacționeze fostul partener este acum vizibil”

Nimic nu s-a întâmplat «din senin». După patru încercări eșuate de despărțire, ținute în taină, am ales să încep acest an cu un anunț public, în care eludam, din decență, multe din motivele reale ale despărțirii, rugând în plus presă să nu transforme în scandal acest simplu fapt de viață.

Modul agresiv și penibil în care a ales să reacționeze fostul partener este acum vizibil pentru toți și asistă la el, în mod jenant, o țară întreagă. Adevărul este conținut în dovezi zguduitoare și PALPABILE, nu în vorbe. Le voi păstra însă exclusiv pentru instanță, în cazul în care situația va fi escaladată”, a mai susținut ea în mediul online.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Caz unic la alegerile locale din România: a câștigat primăria la un vot diferență. Pierzătorul: „M-au lucrat cum nu credeam în viața mea”

Marina Almășan și-a schimbat yala de la ușă

De când s-a aflat că s-au despărțit, Georgică Cornu a încercat în repetate rânduri să se împace cu Marina Almășan, însă aceasta a refuzat. Ridică acum și unele întrebări privind o posibilă împăcare. „Am doar două întrebări, cu care voi încheia această nedorită postare:

1. Dacă G. Cornu este omul care declară public, făcând turul televiziunilor, că mă iubește atât de mult, că a făcut atâtea pentru mine, că s-ar împacă în orice moment cu mine, că m-ar lua de nevasta și mâine și că mi-ar pune și luna la picioare, de ce oare eu nu mai vreau să aud de el? «Ce câine pleacă de lângă măcelărie?», cum se spune în popor?

2. Dacă am fost și sunt un personaj atât de odios, mincinos, mânat de interese meschine, fără suflet, cu o mie de alte hibe, de ce oare este Georgică Cornu atât de disperat să mă întorc la el și să mă ia și mâine de nevasta? Sper să cugete la aceste întrebări toți cei ce încă stau pe gânduri și nu știu ce să înțeleagă din toată această absurdă telenovelă”.

Recomandări „Omul cu ciocanul”, criminalul care a terorizat Clujul, scăpat de pedeapsa cu moartea de amante, de caietele sale şi de greşelile Miliţiei

Vedeta și-a încheiat postarea de pe Facebook spunând că și-a schimbat yala de la ușă și susține, totodată, că părinții ei sunt „terorizați” de fostul ei partener. „P.S. Vreau să-mi liniștesc mulții prieteni și cunoscuți care îmi trimit mesaje: da, tocmai ce mi-am schimbat yala de la intrarea în apartament! Să vedem ce fac cu bunii mei părinți, nonagenari, pe care Cornu a început să-i terorizeze cu telefoane și amenințări…”.

Reacția lui Georgică Cornu

Omul de afaceri timișorean a văzut mesajul postat de fosta lui parteneră și a reacționat tot pe Facebook. „Nu-ți trimite nimeni mesaje, lumea te știe cine eșți, nu mai merge cu păcăliciul! Păcat de părinții care la peste 90 de ani, mulți înainte, trebuie să vadă prostiile pe care le face fata lor de 63 de ani!!!

Voi face un material amănunțit despre cei 12 ani și poate voi solicita unui scriitor serios să scrie o carte! Marina, stai în banca ta, acuși nu te mai bagă nimeni în seamă”, e o parte din mesajul acid al lui Georgică Cornu.

Urmărește-ne pe Google News