Filmarea cu elevii care aruncă scaune prin clasă a fost făcută în februarie, dar abia acum a ieșit la iveală în spațiul public, fiind preluată și de jurnalistul local Vasile Dale.

„Profesorii tot timpul dau vina pe copii, că nu sunt educați acasă. Dar mi se pare că și elevul este oglinda profesorului. Să ia situația în serios, pentru că se vor întâmpla lucruri grave. Chiar un copilaş a suferit o intervenţie chirurgicală pentru că i-a fost rupt nasul în timpul şcolii. Un copil a mers cu cuţitul la şcoală în papuc şi ameninţa copiii şi profesorii”, a acuzat mama unui elev.

De celalaltă parte, directorul școlii s-a declarat uimit de atitudinea elevilor din filmuleț și a spus că „pe noi chiar ne interesează siguranța elevilor”.

„Eu sunt în această școală de un an de zile. Am preluat-o cu foarte multe probleme (…) Sunt, ca în orice școală, câțiva elevi cu probleme comportamentale, dar aceste probleme nu le poate regla doar școala. Noi am făcut la nivelul școlii tot ce este legal. Noi putem merge doar până în momentul în care scădem nota la purtare”, a declarat Flaviu Vida, directorul Școlii Generale Desești.

În schimb, inspectorii de la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș susțin că situația nu ar fi degenerat atât de mult dacă elevii erau supravegheați mai atent.

Recomandări De ce votează tinerii AUR și ce ascunde acest vot? „Trăim într-o lume construită și condusă de decrețeii ajunși aproape de pensie. Tinerii nu se regăsesc în ea”

„Dacă acolo exista supraveghere, copiii nu ar fi făcut acele gesturi pe care le-am văzut. Este cert că au anunțat târziu și cred că nu trebuia să ne anunțe pe noi, ci să ia măsurile acolo în școală și să fie în mijlocul copiilor. E o școală mică acolo, sunt 4 clase, până în 50 de copii. Este impardonabil să nu îi putem supraveghea”, a declarat Mihai Pop, inspector general ISJ Maramureș.

Mihai Pop a precizat că a trimis zilele trecute o echipă de inspectori la școală. „O să am discuție cu colegii profesori, se va discuta cu directorul să vedem ce s-a întâmplat”, a spus inspectorul.

Poliția Maramureș a deschis o anchetă

Imaginile au ajuns și în atenția IPJ Maramureș, care a anunțat că polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal pentru distrugerea și tulburarea ordinii și liniștii publice.

„Din primele informații obținute faptele s-ar fi comis în cursul lunii februarie, iar până în prezent nu a fost depusă nici o plângere la unitatea de poliție competentă teritorial. Precizăm că, în respectiva unitate de învățământ au fost desfășurate activități preventive, ultima chiar în cursul acestei săptămâni”, a transmis IPJ Maramureș, într-un comunicat.

Urmărește-ne pe Google News