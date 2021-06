Elevii din Mogoșoaia și-au primit bursa pe un card nou UniCredit adus de primărie, dar nu o pot scoate la ATM „pentru că acesta e un alt fel de produs”

Mai mulți părinți ai căror copii învață la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, județul Ilfov, au primit un SMS în 20 mai prin care erau invitați la școală în după-amiaza de marți, 26 mai.



Carduri care „nu necesită costuri”



Motivul? Să semneze documentele necesare pentru a primi un card a cărui eliberare „nu necesită costuri”. Pe carduri urmează să fie livrate bursele copiilor, mai spune mesajul. Până atunci, bursele elevilor fuseseră plătite în numerar.



Pe 26 mai, părinții și elevii au aflat că toți posesorii de burse indiferent de natura acestora („de studiu, merit, socială, orfani, medicală” – cum apărea în mesaj) de la Școala Gimnazială nr. 1 din Mogoșoaia urmează să își primească bursele pe carduri de la UniCredi Bank care nu permit retrageri de la ATM-uri. Contactată de Libertatea, UniCredit Bank precizează că într-adevăr cardul nu permite cash, pentru că e un produs care susține „primii pași în banking ai copiilor”. De aceea banii nu pot fi folosiți decât pentru plăți cu cardul sau pe net. Aici începe povestea.

„Ei ne-au pus doar să semnăm”



Libertatea a stat de vorbă cu trei dintre părinții care au mers la școală în după-amiaza de 26 mai. Aceștia au spus că nu li s-au dat foarte multe explicații, ci au fost puși să semneze contractele. Toate bursele elevilor – de merit, sociale sau cele pentru orfani – urmau să fie virate pe un card UniCredit.



„Dar nu ne-au întrebat «Voi vreți așa ceva sau nu?». Iscălește și hai la război”, povestește unul dintre părinți.

„La un moment dat întreb: Copilul are deja card bancar. E nevoie să mai facem unul? Nu, că ăsta e un card junior și bursa nu putem să o virăm decât în contul ăsta. Nu ne-au dat la mână nicio hârtie. Să ne dea și ei una. Am semnat 6-7 hârtii”, precizează un altul.



Un părinte a întrebat dacă banii pot fi scoși de la orice bancomat.



Nu puteți să îi ridicați, nu puteți să faceți decât plăți. Unul dintre reprezentanții băncii ar fi răspuns:

Părinții au realizat că interdicția se referă la „toate bancomatele”, s-au mirat și s-au înfuriat că nu au fost informați dinainte. „Ei ne-au pus doar să semnăm”, pretind ei.



Bursa de merit pentru elevii școlii din Mogoșoaia e de 130 de lei pe lună

Bursa de studii e de 100 de lei pe lună

Bursa de ajutor social e de 100 de lei pe lună, conform Hotărârii de Consiliu Local 38/22.04.2021

Ce i-a deranjat pe părinți:

Nu au fost consultați în legătură cu această schimbare.

Cardurile pe care urmau să fie livrate bursele nu permit retrageri de la ATM-uri.

Familiile din localitate cu situații financiare precare povestesc că de multe ori luau mâncare pe datorie de la magazinele mai mici. Își plăteau din acele datorii și când primeau copiii bursa.



Reprezentanții băncii spun că doar și-au prezentat oferta, la invitația școlii



Reprezentanții UniCredit Bank au explicat pentru Libertatea că, la invitația școlii din Mogoșoaia, au susținut „o prezentare a ofertei de cont și card de debit Mastercard Young și a beneficiilor încasării burselor de merit și sociale ale copiilor pe acest tip de card.

Părinții care au optat pentru contractarea produselor au semnat documentația de deschidere cont și emitere card de debit, după consultarea acesteia. UniCredit Bank:

SMS-ul trimis de școală către familii arată însă că nu a fost vorba de o posibilitate reală de a opta pentru acest produs, ci că părinții și elevii au fost puși în fața faptului împlinit.

„Toate bursele vor fi livrate numai pe cardul bancar”, preciza SMS-ul.

„Majoritatea școlilor oferă opțiunea de a le livra bursa pe card, dar nu există o condiționare de genul Vă punem bursa pe card sau nu v-o dăm deloc. Există opțiunea de a o lua cash sau pe card”, spune Rareș Voicu, președintele Consiliului Național al Elevilor.



„Primii pași în banking ai copiilor”



Există, spun reprezentanții băncii, argumente care țin de produsul respectiv pentru care cardul nu poate fi folosit pentru retragerea de numerar.



„Produsul a fost ales pentru prezentare deoarece este emis pe numele copilului, are control parental prin aplicația Mobile Banking, restricționare la plăți pentru produse nepotrivite copiilor (tutun, alcool etc.), inclusiv pe site-uri nepermise copiilor (ex. jocuri de noroc)”, au explicat aceștia.

„Este un card de debit cu costuri zero, care permite copiilor să se familiarizeze cu utilizarea unui produs financiar în condiții de siguranță – încurajând propriile decizii de achiziție, gestionarea unei pușculițe (buget) personale în aplicația de mobile banking și dezvoltarea cunoștințelor și noțiunilor despre bani”, au mai spus cei de UniCredit Bank.

Faptul că nu poate fi folosit la ATM pentru retragerea de numerar constituie unul dintre elementele de siguranță indicate anterior. Răspunsul UniCredit Bank pentru Libertatea:

Conform UniCredit, produsul susține „primii pași în banking ai copiilor” și e atractiv pentru „părinții care doresc să faciliteze familiarizarea copiilor cu noțiunile de educație financiară”.



Mâncare pe datorie



Pentru unele familii care se luptă cu realitatea supraviețuirii de zi cu zi, „familiarizarea copiilor cu noțiuni de educație financiară”, susțin ele, se izbește de costuri.



„La noi e un caz ușor (din punct de vedere financiar, n.r.). Dar sunt elevi ai căror părinți se duc la magazin, iau cartofi și ceapă și apoi când luau bursele, se duceau și plăteau datoriile la magazin”, explică unul dintre părinți.



Din banii ăia iei la copii rechizite. Eu nu mă duc la magazinele scumpe (supermarketuri unde se plătește cu cardul, n.r.). Or fi ele de calitate, dar mă costă ca dracu. La Buftea e cu bani cash. La Bazilescu, cu bani cash. Unul dintre părinți:

Supărat, părintele adaugă că mai bine renunță la card, chiar dacă nu mai primește banii deloc.



Anișoara Găișteanu, directoarea școlii: „De ce trebuie să vă dau dumneavoastră aceste informații?”



Libertatea a luat legătura telefonic cu directoarea școlii din Mogoșoaia, Anișoara Găișteanu, pentru a întreba cum a fost ales acest produs bancar și cum au fost informați părinții despre această schimbare.



Ce a spus aceasta:



„Dar de ce trebuie să vă dau dumneavoastră aceste informații?”

„Cine v-a contactat? Presupun că cineva v-a spus ceva”.

„Acele informații se dau părinților copiilor. Îi spuneți să vină la școală și atunci eu îi voi spune tot ce au nevoie”.

„Acum sunt într-o întâlnire. Nu pot să vorbesc. Mai multe informații nu am cum să vă dau. La revedere”, a spus directoarea școlii și a închis.

Paul Precup, primarul PNL din Mogoșoaia, nu a răspuns apelurilor Libertatea.

