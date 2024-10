Elton John, într-un nou film documentar: „Nu ştiu cât timp mai am”

Intervievat în cabina lui în timpul ultimului turneu, încheiat în iulie anul trecut, Sir Elton John a făcut o introspecție despre viața lui, privind în jur, în timp ce gândurile se îndreptau spre finalul vieții.

„Mă întreb ce se va întâmpla cu toate aceste lucruri când se va termina totul. Aceasta este perioada de final a vieții mele. Nu știu cât timp mai am”, a mărturisit cu melancolie în glas marele cântăreț de rock’n’roll.

„Te gândești la asta mai mult când ajungi la vârsta mea. Te gândești la viață, dar și la moarte”, a adăugat el.

Elton John a vorbit despre problemele sale de sănătate

Elton John a vorbit în noul documentar și despre problemele medicale care l-au făcut să se gândească mai mult la viață și la moarte. Starul a avut de-a lungul anilor o serie de probleme și a suferit intervenții chirurgicale la genunchi și la șold, precum și o operație pentru cancer de prostată și recent și-a pierdut parțial vederea după o infecție la ochi.

Sir Elton are doi fii, Zachary, în vârstă de 13 ani, și Elijah, în vârstă de 11 ani, și trăiește cu soțul său, David Furnish. Elton John a spus că și băieții se gândesc la momentul în care vor rămâne fără tatăl lor.

„Se îngrijorează deoarece știu că sunt bătrân. Nu atât de mult David (n.red. soțul lui), cât eu. Ei își iubesc tatăl, așa că vor să fiu prezent totdeauna în viața lor. Și eu vreau să-i văd căsătorindu-se, având copii, dar nu cred că voi mai fi acolo. Însă cine știe? Nu poți ști niciodată”, a spus artistul britanic, vizibil emoționat.

Documentarul cu Elton John, lansat în decembrie

În noul documentar, starul a vorbit și despre abuzurile suferite în copilărie din partea părinților săi. „Erau violenți, erau violenți fizic. Trebuia să mă feresc să nu fac nimic greșit. Mama, când aveam un an, m-a bătut până am sângerat cu o perie de sârmă. Toată copilăria mea a fost plină de frică”, a rememorat el.

Legendarul cântăreț britanic Elton John și-a început cariera muzicală la finalul anilor ’60, iar printre melodiile sale celebre se numără „Rocketman”, „Candle in the Wind”, „Im Still Standing”, „Crocodile Rock”, „Your Song” și „Saturday Nights Alright for Fighting”.

Elton John alături de Michael Jackson în 1978. Foto: Profimedia

Elton John a cântat pentru ultima dată în fața publicului în iulie 2023, la Stockholm, în Suedia. Turneul de adio, intitulat „Farewell Yellow Brick Road”, a început în septembrie 2018, a durat 5 ani şi a fost întrerupt de pandemia de COVID-19 şi de o operaţie la şold în 2021. Sir Elton John a cântat în ultimul turneu în 330 de concerte live, în fața unui număr total de peste 6 de milioane de fani.

Documentarul „Elton John: Never Too Late” va fi lansat pe Disney+ vineri, 13 decembrie.

