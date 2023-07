Elton John a urcat la pian în aplauzele și uralele a 30.000 de fani și și-a deschis spectacolul de adio cu melodia „Bennie and the Jets”, potrivit news.ro.

Timp de mai bine de două ore, melodiile s-au succedat, intercalate de momente în care artistul le-a mulţumit fanilor şi trupei sale muzicale, unii dintre muzicieni fiindu-i alături pe scenă de peste 40 de ani. „Vreau să le aduc un omagiu acestor muzicieni. Sunt cu adevărat incredibili şi sunt cei mai buni”, a spus pianistul.

„Rocketman”, „Candle in the Wind”, „I’m Still Standing”, „Crocodile Rock”, „Your Song” și „Saturday Night’s Alright for Fighting” au fost doar câteva dintre hiturile interpretate de Elton John pe Tele2 Arena din Stockholm, la ultimul spectacol live din carieră.

„Un capitol important din istoria rocknroll-ului se încheie”, a scris cotidianul suedez Expressen.

Elton John, care și-a început cariera muzicală la finalul anilor ’60, și-a încheiat turneul internaţional de adio intitulat „Farewell Yellow Brick Road” după ce a cântat în 330 de concerte live, în fața unui public total de 6,25 de milioane de fani. Ultimul său turneu a început în urmă cu cinci ani şi a fost întrerupt de COVID-19 şi de o operaţie la şold în 2021.

