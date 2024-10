Israelul a lansat, în cursul nopții de duminică spre luni, atacuri asupra unor sucursale ale unei bănci care ar sprijini Hezbollah, în sudul Libanului și în Valea Bekaa.

Site-ul Axios a relatat duminică, citând doi oficiali americani și doi oficiali israelieni, că Ierusalimul ar fi pus la dispoziția Washingtonului un document în care sunt menționate condițiile sale pentru o soluție diplomatică în măsură să ducă la încetarea războiului din Liban.

Cererile Israelului

În acest sens, Israelul a solicitat ca forțele sale de apărare să fie lăsate să se implice în implementarea măsurilor pentru a se asigura că gruparea șiită libaneză Hezbollah nu se reînarmează și nu-și reface infrastructura militară în apropierea frontierei, a raportat Axios, menționând un oficial israelian.

Ba mai mult, Israelul a solicitat ca forțele sale aeriene să poată opera fără restricții în spațiul aerian libanez.

Un oficial american a spus pentru Axios că este improbabil ca Libanul și comunitatea internațională să accepte condițiile Israelului.

Confruntările transfrontaliere dintre Israel și Hezbollah au luat naștere în urmă cu un an, atunci când gruparea a lansat rachete în sprijinul grupării Hamas din Gaza.

Totodată, la începutul lunii în curs, Israelul a lansat un atac terestru în Liban cu scopul de a asigura stabilitatea regiunii de frontieră pentru cetățenii săi care fugiseră de atacurile cu rachete din nordul Israelului.

Explozii în Beirut

Timp de un an, Statele Unite și puterile regionale au depus eforturi pentru a obține un armistițiu în Gaza, dar fără succes, ceea ce a făcut ca oficialii libanezi și mulți diplomați să se îndoiască de faptul că există șanse pentru o încetare a focului în Liban.

Israelul a anunțat că trupele sale aeriene au lansat atacuri în cursul nopții asupra mai multor obiective din Beirut și din sudul Libanului utilizate de gruparea Hezbollah pentru a-și finanța operațiunile.

De asemenea, au apărut informații conform cărora sute de locuitori din capitala libaneză și-au abandonat casele după mai multe explozii raportate în Beirut.

Israel is literally wiping out apartment buildings in Beirut tonight.



Let that sink in—residential buildings full of Lebanese families.



In what universe is this considered "self-defense"?

Conform martorilor agenției de presă Reuters, minimum 10 explozii au fost raportate în suburbiile Beirutului. Oamenii au blocat străzile și au provocat ambuteiaje în unele părți ale orașului, încercând să ajungă în cartiere pe care le credeau mai sigure.

Atacuri aeriene

Martorii, care au făcut declarații sub rezerva anonimatului, au spus că o clădire din cartierul Chiyah a fost distrusă, iar puținii oameni din zonă au fugit înainte de explozie, fără a fi raportate victime.

⚡🚨 Breaking: After Israel sent a warning to the residents of Beirut, Air Force planes began attacking Hezbollah's targets in the suburb.



⚡The explosions are heard all over Lebanon and the secondary explosions of Iran's missiles cause the flames to rise.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a anunțat pe platforma de socializare X că „va începe să atace infrastructura aparținând Asociației Al-Qard Al-Hassan a Hezbollah – îndepărtați-vă imediat de ea”.

Această asociație, care conform SUA este folosită de gruparea șiită libaneză pentru a-și gestiona finanțele, sprijinită fiind și de Iran, are peste 30 de filiale în Liban, iar 15 dintre acestea sunt situate în zone extrem de populate din centrul Beirutului și din suburbiile sale.

