Macron împiedică utilizarea activelor rusești pentru ajutorul Ucrainei

Decizia lui Emmanuel Macron, luată în ultima clipă, a fost de a se alătura țărilor care se opuneau acestui plan. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a încercat să convingă liderii europeni să folosească activele înghețate ale Rusiei pentru a ajuta Ucraina. Totuși, el a constatat lipsa sprijinului crucial al președintelui francez, conform puublicației Financial Times, citată de presa ucraineană.

În săptămânile premergătoare summitului de la Bruxelles, Macron nu a exprimat public opoziție față de propunerea Germaniei. În schimb, echipa sa a ridicat îndoieli în discuții private privind legalitatea măsurii, subliniind dificultățile pe care le-ar întâmpina Franța, având în vedere datoria publică ridicată, în cazul în care activele ar trebui returnate Rusiei într-un termen scurt.

Pe măsură ce mai multe state, inclusiv Italia, s-au alăturat poziției Belgiei – care găzduiește majoritatea activelor rusești și care s-a opus încă de la început planului – Macron a decis să sprijine această tabără, punând capăt inițiativei.

Un diplomat din UE acuză că „Macron l-a trădat pe Merz”

Un diplomat de rang înalt din UE, familiarizat cu negocierile, a declarat pentru Financial Times: „Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească pentru asta”. Diplomatul a adăugat: „Dar este atât de slab încât nu a avut altă opțiune decât să se ascundă în spatele Giorgiei Meloni (premierul Italiei – n.r.)”.

Această situație reflectă o schimbare în relațiile dintre Germania și Franța, potrivit publicației citate. După ce Friedrich Merz a preluat conducerea Germaniei, Berlinul a demonstrat mai multă hotărâre, în timp ce Parisul, în a doua jumătate a mandatului lui Macron, s-a confruntat cu dificultăți cauzate de datoria publică mare și instabilitatea politică.

Financial Times subliniază că acest dezechilibru a afectat perspectivele unei cooperări franco-germane solide, care în trecut a fost motorul unor progrese politice majore în UE.

Decizia a fost luată la Summitul de la Bruxelles

Între 18 și 19 decembrie 2025, liderii europeni s-au reunit la Bruxelles pentru un summit al Consiliului European. Una dintre principalele teme a fost utilizarea activelor rusești înghețate, evaluate la 210 miliarde de euro, pentru a finanța un credit reparator pentru Ucraina. Totuși, planul nu a fost aprobat.

În schimb, Uniunea Europeană a convenit să aloce Ucrainei 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027. Aceste fonduri vor fi sub formă de împrumuturi garantate de bugetul UE, și nu din activele înghețate ale Rusiei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a explicat că finanțarea pentru Ucraina în următorii doi ani va fi realizată prin împrumuturi de pe piețele de capital. Potrivit acesteia, Ucraina va rambursa datoria de 90 de miliarde de euro doar după ce Rusia va plăti despăgubirile de război. Până atunci, activele rusești din Europa vor rămâne înghețate.

