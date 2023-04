Durant son discours à l'invitation de l'institut Nexus, le président de la République française, Emmanuel Macron s'est vu déployer une banderole contestataire "PRESIDENCY OF VIOLENCE AND HYPOCRISY" à La Haye, Pays, Bas, le 11 avril 2023, en visite d’État au Royaume des Pays-Bas, à l’invitation de Leurs Majestés le roi et la reine des Pays-Bas. Il s’agit de la première visite d’État d’un Président français au Royaume des Pays-Bas en 23 ans. Elle fait suite à la visite d'État du roi et de la reine des Pays-Bas en France, les 10 et 11 mars 2016. © Dominique Jacovides/Bestimage Students deploy a protest banner which reads "President of violence and hypocrisy" during French President Emmanuel Macron's (R) speech to the Nexus Institute in the Amare theatre in The Hague, The Nethrlands, on April 11, 2023 as part of a state visit to the Netherlands.