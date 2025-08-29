  • Nu numai că și-a pierdut brațele, ci și vederea la un ochi, așa că Valeri avea dificultăți cu orientarea spațială și echilibrul.
  • Decorat cu titlul de Erou al Ucrainei, nu s-a lăsat doborât de handicap. După recuperare și antrenament intens cu protezele, bărbatul și-a recăpătat independența și a devenit antreprenor.

Atenție, informații și imagini care că pot afecta emoțional!

Proteze bionice din SUA

Eroul de război a demonstrat o determinare remarcabilă. După ce și-a pierdut ambele brațe într-o explozie în timpul luptelor din regiunea Luhansk, Valeri nu s-a lăsat doborât.

A primit proteze bionice pentru brațe în martie 2024, în SUA, grație unei fundații americane. Aceste proteze robotice, create de o companie ucraineană, i-au redat abilitatea de a munci.

Primul lucru pe care am vrut să-l fac a fost să merg singur la toaletă, pentru că asta era o mare problemă pentru mine.

Și-a pierdut și vederea la un ochi

Inițial a avut dificultăți cu orientarea spațială și echilibrul. Nu numai că și-a pierdut mâinile, ci și vederea la un ochi.

Antrenamentul zilnic i-a adus progrese. Cu ajutorul protezelor și al voinței sale puternice, Valeri s-a întors la o viață normală.

„La Honsales”

Nu doar că se poate ocupa de cele două fiice ale sale, dar împreună cu soția sa Veronika au deschis o pizzerie numită „La Honsales” (Gonzales), după numele său de luptător.

Eroul ucrainean care și-a pierdut brațele și vederea la un ochi, în luptele cu rușii, și-a deschis o pizzerie: „Pentru fiicele mele, nu m-am lăsat doborât”
Valeri Kucerenko, împreună cu soția Veronika, 26 de ani, și fetița lor, Oleksandra, 3 ani, în fața nemorialului din Piața Independeței din Kiev, anul trecut. Foto: Profimedia

În decembrie 2023, președintele Volodimyr Zelensk l-a decorat pe Valeri cu titlul de Erou al Ucrainei pentru curajul său în luptă.

„Sub foc intens, Valeri a distrus un punct de tragere inamic cu grenade de mână”

„Sub foc intens, Valeri a distrus un punct de tragere inamic cu grenade de mână și a fost primul care a intrat în poziție, unde a neutralizat 5 ocupanți cu o pușcă automată”, relata 
site-ul președinției ucrainenel.

Cu toate acestea, în urma exploziei unei grenade inamice, el a suferit răni grave provocate de șrapnel. A fost evacuat de pe câmpul de luptă. Valeri și-a pierdut mâinile din cauza rănilor.

„Ești un erou. În Ucraina, nimeni nu uită astfel de eroi. Pe astfel de umeri se sprijină statul nostru”, i-a transmis Zelenski, care l-a vizitat la spital, în timpul recuperării.

