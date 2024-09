„Regina escrocheriilor” a impresionat la debutul în „Dancing With the Stars”, unde a apărut cu brățara de urmărire la gleznă: „Mi-ai tăiat răsuflarea”

Din cauza trecutului ei scandalos, participarea Annei Sorokin la „Dancing with the Stars” a fost criticată, întrucât ea se află încă în arest la domiciliu în New York.

Autoritățile americane de imigrare au trebuit să-i dea un permis special pentru a putea zbura la Los Angeles pentru a participa la emisiunea-spectacolul.

Acum, escroaca dovedită a fost primită ceremonios în show-ul TV și chiar introdusă ca „antreprenor” de prezentatorii Alfonso Ribeiro și Julianne Hough.

Anna Sorokin și-a combinat brățara de gleznă montată pentru urmărire cu strasuri asortate la ținuta pe care a purtat-o.

Brățara de urmărire a fost ascunsă

Partenerul ei, cu care a dansat „cha-cha-cha” a fost dansatorul profesionist Ezra Sosa (23 de ani).

„Mi-ai tăiat răsuflarea. Ai talent, ești o dansatoare minunată. Sunt total surprins”, a spus, uimit, Derek Hough, unul dintre membrii juriului.

Carrie Ann Inaba a reacţionat la fel de entuziasmată: „Când ai intrat pe ringul de dans, energia din această sală s-a schimbat”. Ea s-a adresat apoi publicului: „Să-i dăm o şansă reală”.

Anna și partenerul ei au impresionat juriul

Între 2013 și 2017, Anna Sorokin a escrocat peste 275.000 de dolari de la bănci, hoteluri și persoane private sub pseudonimul Anna Delvey. Ea a susținut în mod fals că este moștenitoarea unui milionar german și că avea la dispoziție un fond de încredere în valoare de peste 60 de milioane de dolari.

Ea fost condamnată la 4 ani de închisoare. Anna Sorokin a fost eliberată după 17 luni și plasată în arest la domiciliu

Serialul Netflix „Inventing Anna“, din 2022. a făcut cunoscut cazul ei la nivel planetar.

