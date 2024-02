Veteranul lider ungar, care menține legături strânse cu Moscova, în ciuda invaziei acesteia din Ucraina, a reușit în trecut să găsească suficient sprijin în rândul colegilor săi pentru a se putea tocmi de pe poziții ferme în cadrul negocierilor cu UE.

Dar în zilele și orele dinaintea summitului special de joi, 1 februarie, de la Bruxelles, liderii europeni – individual și în grupuri – i-au spus lui Orban că celelalte 26 de state membre ale blocului comunitar sunt unite în spatele acordului și că va suporta consecințe dacă va continua să blocheze sprijinul pentru Ucraina, potrivit mai multor diplomați și oficiali UE.

„Am depus eforturi pentru a încerca să ajungem la un punct în care să nu putem diviza Europa într-un moment ca acesta”, a declarat Meloni în fața reporterilor.

Înaintea summitului, unii diplomați și oficiali au intensificat presiunea, explicând prin intermediul unor informări anonime și scurgeri de informații ce consecințe ar putea suporta Ungaria, precum lovituri date economiei sale și înghețarea dreptului de vot al Budapestei în ceea ce privește deciziile UE.

Alții și-au exprimat îndoielile cu privire la faptul că UE ar putea merge atât de departe. Dar aceste relatări din spatele ușilor închise au dat clar impresia că liderii europeni erau pregătiți să joace dur împotriva lui Orban.

„Lucrăm de o săptămână într-un grup tot mai mare de țări pentru o poziție clară”, le-a spus premierul polonez Donald Tusk reporterilor, după summit.

„Vom fi 27, întreaga comunitate, și nimeni nu va plăti pe nimeni pentru asta (pentru acordul prin care a fost deblocat sprijinul pentru Kiev, n.r.). Nu vor exista recompense și nimeni nu va căuta compromisuri detestabile”, a adăugat Tusk.

Acest mesaj a fost transmis și la dineul din ajunul summitului, la care au participat majoritatea liderilor UE.

„Tensiunile au fost vizibile în timpul cinei de ieri, iar discuțiile dure… Toată lumea era supărată pe el”, a declarat un diplomat.

„S-a ajuns la un punct de fierbere”, a spus un altul.

Confruntat cu un front unit, Orban a fost obligat să renunțe la cererile sale cheie – inclusiv la insistența ca pachetul de patru ani să nu facă parte din bugetul colectiv al UE și ca orice stat membru să aibă dreptul anual de a-l bloca.

De asemenea, Orban nu a primit nicio asigurare că UE va debloca fondurile înghețate din cauza îngrijorărilor legate de standardele democratice și de statul de drept din Ungaria, au precizat diplomații.

Cu toate acestea, Orban și-a revendicat victoria, declarând că a primit asigurări că nici măcar o parte din fondurile destinate Ungariei, care au fost înghețate, nu va ajunge în Ucraina și că a obținut un „mecanism de control” asupra ajutorului oferit Kievului.

„Ne-am luptat! Ungurii nu trebuie să dea bani ucrainenilor! Noi nu vom participa la război, nu vom trimite arme, vom rămâne de partea păcii!”, a afirmat premierul ungar, într-o înregistrare video publicată pe conturile sale de socializare, care pare mai degrabă un material propagandistic menit să-i justifice în fața publicului din țară pasul înapoi făcut joi la Bruxelles.

Mission accomplished. Hungarys funds will not end up in Ukraine and we have a control mechanism at the end of the first and the second year. Our position on the war in Ukraine remains unchanged: we need a ceasefire and peace talks. pic.twitter.com/vui5NxPzGw