La 1 an și 8 luni, Vlăduț a rămas traumatizat de violențele copiilor de la grădinița în care educatoarele trebuiau să îi fie ca o mamă surogat, în lipsa mamei sale. Dar acest lucru este departe de realitate pentru că micuțul a fost mușcat de alți copii și umplut de vânătăi în acea grădiniță din Arad, în timp ce educatoarele i-au mințit mama timp de mai multe zile.

„Totul a început anul trecut, Vlăduț avea doar 8 luni, când căutam cu disperare o grădinița la care să-l înscriem. Și după câteva luni de căutări ca un făcut parcă am dat de această grădiniță. Am mers la ea pentru a vedea cum arată Bergman- The Nature Kindergarten. Ne-a luat ochii, dar parcă am simțit că ceva nu este în regulă cu ea, pentru că după ce am ajuns acasă, l-am și întrebat pe soțul meu dacă nu cumva i s-a părut că sunt mai mulți copii decât paturi. Copii în grădiniță erau vreo 35-40, iar paturi nu cred că erau atâtea. Alt lucru care m-a frapat, și l-am aflat mai târziu, a fost faptul că micuții nu dormeau niciodată în același pat, ci pe unde apucau fiecare când venea ora de culcare”, a povestit pentru Libertatea, Patricia Rotaru, mama lui Vlăduț.

Vizita de verificare se întâmpla prin ianuarie, ca mai apoi reprezentanta grădiniței să ne spună să venim în august cu copilul pentru că sunt mai puțini copii și așa are timp să se acomodeze și el cu grădinița. Zis și făcut. „L-am lăsat, în august acolo în fiecare zi de la 9 la 12, ca mai apoi în lunile ce urmau să-l trec pe program întreg”, mai spune mama copilului. Pentru ca Vlăduț să fie îngrijit și în siguranță în fiecare zi, părinții lui plătesc grădiniței Bergman- The Nature Kindergarten din Arad, o sumă lunară de 920 de lei pentru un program full.

Primele probleme

Mușcăturile lui Vlad au apărut pe corp în data de 9 octombrie, după ce educatoarele aveau programată o plimbare la pădure cu copiii. „Când am ajuns la grădiniță să-l iau acasă în acea zi, Vlad a venit direct la mine, mi-a sărit în brațe și a început să plângă. Copilul era și răcit și tușea, dar aceasta era o problemă a lui de câteva zile”, mai povestește mama lui Vlăduț.

Faptul că cel mic a plâns nu i- sa părut o gravă problemă, însă Patricia avea să descopere acasă cu totul altceva.

„Am ajuns acasă și am vrut să ne jucăm așa cum facem noi de obicei. Atunci fiul meu și-a dat jos șoseta. De obicei i le dădeam eu jos pentru că avem gresie și îmi este teamă să nu alunece. Dar de data aceasta i le-am lăsat în picioare pentru că era rece. Așa că fiul meu a dat şoseta jos şi i-am văzut muşcătura de pe picior. Văzusem și mai devreme zgârieturi pe ambele mâini, la degete şi una mare pe urechea stângă, dar am zis că s-a zgâriat la pădure prin tufișuri”, mai povestește Patricia.

Așa că s-a apucat să -și verifice copilul pentru alte astfel de semne, iar când i-a dat jos hăinuțele a încremenit. Avea cinci mușcături vizibile, de puteai număra dinții, și încă vreo două sau trei pe șold.

„Am sunat repede educatoarea, să-mi explice ce s-a întâmplat. Mi-a spus că nu știe nimic, a fost un moment la dormitor când l-a auzit plângând, dar până să ajungă la el, nu mai era nimeni în preajmă și nu și-a dat seama de ce plângea. Între timp, m-a sunat și cea de-a doua educatoare de grupă, care mi-a spus că surprinsese un moment la pădure când fiul meu a fost împins de către un alt copil, dar nimic mai mult”, a mai povestit reporterilor Libertatea, Patricia.

Munciună după minciună

După ce au încercat să se erijeze de incident, mama lui Vlad a aflat, de la educatoare, o altă teorie halucinantă.

„Mi-au spus că este de la o omidă care apare în această perioadă și căs igur de la aceasta este. Cred teoria asta, cum că o omidă i-ar fi putut cădea pe haine lui Vlad. Dar nu înțeleg cum i-a intrat pe sub glugă, pentru că el avea glugă în cap, cum i-a ajuns pe sub hainuțe și l-a mușcat de 5 ori, apoi pe sub scutec și l-a mai mușcat și acolo de 2-3 ori, apoi i-a intrat prin ciorăpeii care erau peste scutec și a ajuns să-l muște și de picior, apoi a dispărut fără nici o urmă”, mai spune Patricia Rotaru.

Expediați fără explicații

Tatăl lui Vlăduț era în străinătate când s-au întâmplat toate aceste incidente, așa că i-a scris un mail directoarei. „Ne-a răspuns foarte expeditiv și oarecum în bătaie de joc”, mai spune Patricia.

Cazule ste cu atât mai grav cu cât mama alertată de traumele prin care i-a trecut copilul, le-a trimis pozele educatoarelor și conducerii grădiniței iar acestea impreună, în loc să rezolve problema, au negat totul în continuare, însă au omis un singur lucru.

Comunicarea dintre grădiniță și părinți se făcea prin WhatsApp, iar după ce Patricia și-a retras copilul de la grădiniță, acesta au încercat să facă un seminar pe tema violenței și mușcăturilor dintre copii. Însă au uitat să o scoată din grup pe mama lui Vlăduț. După cum puteți vedea în pozele de mai jos, acestea aveau de gând să-l dea exemplu pe Vlăduț și să arate părinților pozele cu el, minor fiind, fără acordul părinților. Când mama lui, le-a cerut socoteală educatoarele, care se laudă că prețuiesc comunicarea, după cum se poate observa în conversațiile dintre cele două părți, au scos-o pe Patricia din grup, nemai acordându-i nici un drept la replică.

„Am stat câte două ore în brațe cu Vlad la fiecare medic pentru a-i face analizele, iar directoarea grădiniței, doamna Adina (n.r. – Adina Horga), s-a simțit lezată de faptul că facem atâta scandal. Ea mai are o astfel de grădiniță și la București și a zis că dacă e nevoie să terminăm cu acest scandal își va lua bilet de avion până la Arad pentru a discuta față în față. Ne-a mai spus că i se pare fairplay să îl vadă și un doctor din partea grădiniței, că îl plătește ea, noi să mergem cu copilul, ca să ne arate doctorul respectiv cum arată o mușcătură de copil și ceea ce avem noi, să vedem diferența”, a povestit pentru Libertatea, Patricia Rotaru, mama lui Vlăduț.

Certificatul medico-legal arată că sunt mușcături de om

Pe certificatul medico-legal emis de șeful Serviciului de Medicină Legală din Arad, dr. Precup Cris, reiese faptul că Vlad prezintă leziuni traumatice pe mai multe zone ale corpului. Asta după ce în prealabil și un medic pediatru a notat că leziunile sunt mușcături de om (?) după cum puteți vedea și mai jos în pozele care arată actul.

Reporterii Libertatea au încercat să o contacteze și pe directoarea grădiniței, Adina Horga, pentru un punct de vedere, dar aceasta are telefonul închis.

