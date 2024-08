EXCLUSIV | Criptomonedele produse în România aduc rușilor milioane de dolari. Cine se află în spatele fermelor de mining și cum sunt folosiți banii

Nici România nu a fost ocolită de fermele de minig pentru criptomonedele necesare propagandei rusești.

Un fost angajat al Ministerului de Interne al Federației Ruse a contribuit la înființarea, la Ploiești și la Buzău, a unor imense ferme de mining de criptomonede.

Patronii ruși implicați în fabricarea de criptomonede fac afaceri la noi de peste 20 de ani.

Dimitr Gibinski, promotorul afacerilor cu criptomonede

Dimitr Gibinski este un personaj foarte interesant și misterios. Născut acum 42 de ani în Dubna, regiunea Moscova, Gibinski este omul care a pus bazele afacerilor cu criptomonede din România.

Angajat al Laboratorului Flerov de Reacții Nucleare, din cadrul Institutului de Cercetare Nucleară, instituție strategică din Rusia, Dimitr Gibinski apare în România în anul 2012, când începe să deschidă mai multe societăți comerciale.

Cea mai importantă este Radalink SRL (băgată în faliment cu o zi înainte ca Rusia să invadeze Ucraina) cu domeniul de activitate de „servicii în tehnologia informației”.

Inițial, firma a fost fondată de moldovenii cu cetățenie română Petre și Rodica Grosu.

După patru ani, moldovenii cedează firma lui Dimitr Gibinski și offshore-ul Mykett Investments Ltd din Insulele Virgine Britanice (BVI), reprezentat tot de rus, care devine și administratorul afacerii.

În 2017, Gibinski este schimbat din funcția de administrator al Radalink SRL și de reprezentant al Mykett Investments Ltd. Astfel, administrator devine rusul Petr Goncharov (prezent cu afaceri și în Republica Moldova), iar reprezentant al firmei din BVI devine un alt rus, Nikita Morozov.

Deși are doar 36 de ani, înainte să facă afaceri, Morozov a fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, al Căilor Ferate Ruse și consilier al președintelui Camerei de Comerț și Industrie din Moscova.

Nikita Morozov. Foto: LinkedIn

În același an în care rușii preiau firma, Radalink deschide un punct de lucru la Ploiești, în zona fostei Instalații Demineralizare 1 CET Ploiești, adică în incinta Petrotel LukOil.

Criptomonede „made in Transnistria”

Offshore-ul Mykett Investments Ltd este prezent și în Londra unde, alături de un alt offshore din BVI, Goweb Internațional Ltd (reprezentat tot de Nikita Morozov), deține firma London Cryptocurrency Exchange (LCE) Limited cu activități de „Prelucrarea datelor, găzduire și activități conexe”, iar directori sunt doi ruși.

GoWeb International LTD https://vrcci.ru/exponents/detail/?id=420 este descrisă ca fiind specializată în blockchain și mining de criptovalută încă din 2015, dar produce și echipamente de calcul pentru diverse scopuri. Inclusiv pentru dezvoltări bazate pe inteligență artificială. GoWeb International LTD are trei centre de calcul, în România, Republica Moldova (mai exact în Transnistria) și regiunea Kaliningrad, unde utilizează echipamente STARMINER din producția proprie a companiei.

Cele mai multe ferme de mining de criptovalută din Europa de Est se află în Transnistria. Toate au legături cu Rusia sau cu Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, doi oameni de afaceri condamnați în Republica Moldova pentru diferite infracțiuni.

Cea mai mare fermă se află în fosta fabrică de sticlă Tirsteklo, din Tiraspol, care a importat echipament de mining în valoare de aproape nouă milioane de dolari. Firma de la care s-a importat echipamentul este offshore-ul Goweb International Ltd a rusului Nikita Morozov, prezent și în România.

Tranzacția a fost efectuată prin intermediul băncii ABLV Bank AS din Letonia, implicată în afacerea „Landromatul rusesc”, în care s-au spălat peste 22 de miliarde de dolari din Rusia prin Republica Moldova, cu implicarea lui Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Veaceslav Platon.

Fondurile, folosite pentru activități subversive

Bătălia rușilor pe criptomonede vine din faptul că în Transnistria nu pot fi utilizate cardurile VISA și MasterCard, iar toți banii din comerțul extern al regiunii trebuie să circule prin Banca Națională a Moldovei.

Așa că, cu cât mai mulți bani virtuali sunt produși, cu atât mai ușor poate fi spartă blocada bancară asupra Transnistriei.

Plus că, prin aceste valute virtuale, pot fi plătite foarte multe servicii. De exemplu, Departamentul de Justiție al SUA preciza într-un rechizitoriu privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA că activitățile subversive ale Kremlinului au fost plătite cu criptovalută.

În același timp, monedele cripto sunt folosite pentru finanțarea regimurilor separatiste din Donbas. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) arestează periodic persoane care se ocupă de minig și de vânzarea de criptomonede. Cei arestați sunt acuzați că participă la scheme de finanțare a terorismului din Donbas.

Cum i-au spălat imaginea deputatului Oleksandr Trukhin

Un exemplu concret de implicare a rușilor prezenți și în România în influențarea opiniei publice a avut loc în urmă cu trei ani, chiar în Ucraina.

Ziarul ucrainean Kiev Post scria despre firma Artdock, o agenție de management al reputației, că s-a ocupat de reabilitarea numelui lui Oleksandr Trukhin, un parlamentar al partidului lui Zelenski, Slujitorul Poporului.

Reabilitarea a constat în ștergerea tuturor știrilor legate de un accident de mașină produs de Trukhin și în care a rănit șase persoane, inclusiv doi copii. https://www.kyivpost.com/post/8016

Practic, ziarele au fost plătite pentru a retrage articolele considerate defăimătoare. Artdock a fost fondată în Ucraina în anul 2019 chiar de Dmitri Gibinski, rusul care a deschis și în România mai multe firme.

Din 2021, există și în Elveția firma Artdock AG, cu activitatea în domeniul de servicii IT și patronată de Dimitr Gibinski și românul Bogdan Dumitru Gheorghiu (implicat în multe firme în Elveția).

Gibinski deține și în Republica Moldova firma Artdock Company SRL, înființată în 2022, cu același obiect de activitate ca și Radalink SRL, din București.

Fermă de mining, într-o fostă fabrică de sticlă

În România, pe lângă punctul de lucru din Ploiești din curtea LukOil, rușii de la Radalink au pus bazele unei ferme de mining tot într-o fostă fabrică de sticlă (ca și în Transnistria), Gerom SA din Buzău (falimentată de moldoveanul Nicolae Ciornîi, fost vicepreședinte LukOil și cunoscut ca susținător al bunelor relații cu Rusia).

Culmea este că firma Jet Wash MBG SRL (inițial o spălătorie pentru mașini de mare tonaj) instalată halele Gerom SA și care se ocupă de mining cu echipamente rusești, a obținut peste un milion de lei fonduri europene pentru a se dota cu infrastructura necesară.

Jet Wash MBG SRL a primit echipamentul de minig, în anul 2016, de la Radalink SRL, an în care rușii au preluat firma.

Fiind mari consumatoare de energie, firmele care dețin ferme de mining de criptomonede preferă spațiile fostelor fabrici, cum sunt cele de sticlă, pentru că acestea au rețeaua electrică foarte bine pusă la punct.

Ce înseamnă mining și blockchain

Miningul de criptomonede este procesul prin care noi unități de criptomonede (cum ar fi Bitcoin) sunt create și înregistrate într-o rețea blockchain. În esență, este o activitate prin care computerele sau echipamentele specializate (numite minere) rezolvă algoritmi matematici complecși pentru a valida tranzacțiile și a adăuga noi blocuri la blockchain.



Procesul de mining implică rezolvarea unor probleme matematice criptografice complexe, ceea ce necesită o putere de calcul ridicată. Procesul este intens și necesită resurse considerabile de energie electrică și hardware specializat pentru a fi profitabil.



Atunci când un miner reușește să rezolve algoritmul și să valideze un bloc de tranzacții, este recompensat cu un număr specific de criptomonede. Aceasta este modalitatea prin care noi unități de criptomonede sunt create și introduse în circulație.



Miningul de criptomonede a devenit o industrie în sine, cu companii și ferme miniere care se specializează în această activitate.

Iar blockchain este o tehnologie de stocare și transmitere a informațiilor într-un mod sigur, transparent și descentralizat.



Principala caracteristică a blockchain este descentralizarea. În loc să fie controlată de o singură entitate centrală, datele din blockchain sunt stocate și validate de o rețea distribuită de mulți participanți (numiți noduri). Aceasta face ca blockchain să fie rezistent la cenzură, fraudă și modificare neautorizată a informațiilor.

Afaceri adiacente ale rușilor în țara noastră

Cum spuneam, Dimitr Gibinski a derulat mai multe afaceri în România. În 2012, el a deschis prima societate comercială, BMC Import-Expoet & Distribution SRL, cu obiect de activitate „Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile”.

Apoi, în firmă a intrat un alt rus, Evgeny Shcherbina, și denumirea a fost schimbată în Hotspot Coffee SRL care se ocupa acum cu vânzarea cafelei (Hotspot Coffee de la Piața Romană din București) și restaurante (inclusiv la Băneasa Shopping Center).

În 2019, în firmă este cooptat un cetățean din Belarus, Andrei Masalski, care îi ia locul lui Evgeny Shcherbina. În această asociere, firma funcționează și în prezent, dar fără să facă profit. Anul trecut, Hotspot Coffee a avut pierderi pe peste 20.000 de lei.

O altă firmă este PayBox SRL, care exploatează terminale de self-pay. Această societate comercială a fost înființată initial de rusul Evgeny Shcherbina, ca mai târziu să fie preluată de alți doi ruși: Andrei Masalski (prezent și în firma precedentă) și nelipsitul Dimitr Gibinski, după modelul firmei precedente.

Paybox face parte dintr-un grup internațional rusesc de intermediatori de plăți electronice prezent în mai multe țări din Europa (Bulgaria, Ungaria, Serbia), SUA și America Latina. O firmă numai bună să stocheze datele personale ale oamenilor. Firma a pierdut anul trecut peste 200.000 de lei.

Bazuro Business SRL (firmă de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun) este singura firmă fondată de Gibinski care anul trecut a avut un profit de 47.000 de lei.

Iar Bitco Market SRL (redenumită Welldone Market și care se ocupa cu „alte intermedieri financiare n.c.a.), fondată tot de Dimitr Gibinski în România, are activitatea suspendată.

Foto ilustrativ: Shutterstock

