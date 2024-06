EXCLUSIV | Interviu cu Nicu Ștefănuță: „Adunarea generală a voluntarilor va decide dacă vrea să își întărească puterea politică în țară”

În programul electoral a atins probleme din zona „verde” și progresistă și s-a adresat în mod preponderent tinerilor. În plus, a creat o comunitate de voluntari, de peste 1.000 de tineri, și promite să organizeze o adunare generală, unde majoritatea să decidă dacă vrea să se transforme în platformă politică în viitorul apropiat.

Într-un interviu pentru Libertatea acordat după câștigarea alegerilor, Nicu Ștefănuță a vorbit despre rețeta succesului și planurile de viitor.

Libertatea: Care a fost momentul care a ajutat în această campanie? Mulți nu doreau să te voteze pentru că interpretau opțiunea ca un vot pierdut.

Nicu Ștefănuță: Momentul care ne-a ajutat a fost săptămâna trecută, când INSCOP a ieșit cu o estimare de 2,6% pentru noi. Asta a fost un dar de la Dumnezeu. Dacă nu aveam asta, lumea nu ar fi crezut în noi, mai ales cei cu vârsta 30+, pentru că ei gândesc cinic. Tinerii nu gândesc cinic. Sondajul ne-a ajutat să arătăm că suntem credibili, că putem face pragul.

– În social media ai devenit un mic fenomen în rândul tinerilor. Cum ți-a venit ideea că vrei să te adresezi lor? Cum ai gândit campania?

– Preocuparea pentru tineri am avut-o mereu. Și când eram în USR, am ajutat la înființarea USR tineret. Îmi place pur și simplu. În plus, am constatat că în 2024 s-a schimbat România. A apărut o generație nouă, cu preocupări noi și fără afiliere politică. Cum mi-am și asumat politicile progresiste verzi, evident că acesta este electoratul meu. Era un electorat al nimănui, pentru că nu găseau pe piață pe cineva pe valorile lor progresiste asumate pe față. Insist pe această idee: valori asumate pe față. Unii au zis că e politică radicală, eu am zis că este asumat progresistă. Tinerii au rezonat, au rezonat și influencerii din zona de tineret care au ajutat mult campaniei noastre, mai ales pe partea de strângere de semnături.

Recomandări REPORTAJ Alegeri 2024 | Poliție, jandarmi și o bunică speriată de propria nepoată la Belciugatele: „M-a făcut în tot felul că am urcat în mașina primarului!”

– În afara social media, te-ai întâlnit față în față cu tinerii? I-ai ascultat ca să înțelegi ce își doresc?

– Am fost foarte mult pe stradă. Eu sunt pe stradă din februarie. Am făcut un film cu toate anotimpurile care au trecut peste noi în această campanie. Eu încă cred în politica de stradă, pentru că un om care a întâlnit un candidat și i-a dat mâna devine mult mai probabil să te voteze decât să voteze un candidat din avion și care dă mulți bani televiziunilor. Oamenii apreciază dialogul direct.

– Ce ai de gând să faci pe viitor? Verzii din Uniunea Europeană au pierdut niște locuri în Parlamentul European.

– Au pierdut, dar nu cât se estima. Doar vreo 17 locuri. Este foarte probabil ca verzii să intre la guvernare. După mine, ar fi o eroare dacă PPE ar împinge-o pe Ursula von der Leyen cu sprijinul extremei drepte. Cel mai bine ar fi ca PPE să formeze un guvern mare de coaliție ca să obțină o majoritate confortabilă împotriva partidelor radicale sau chiar extremiste.

În ceea ce privește tinerii, am crescut așteptările foarte mult, pentru că am vorbit despre teme importante pentru ei: cămine, locuințe sociale, sănătate mentală. Pe fiecare temă voi face clar pași. Vreau să măresc puterea politică a acestor tineri. Nu intenționez să mă lupt ca un cavaler singuratic, cred că e mai important să le întărești puterea politică în țară. Dacă vom lua o decizie, o voi face împreună cu adunarea generală a voluntarilor. Ei nu sunt masa mea de manevră, ei sunt colaboratorii mei.

Recomandări Cine sunt cei 33 de europarlamentari pe care îi trimite România la Bruxelles. Printre ei, Șoșoacă, independentul Nicu Ștefănuță, dar și grei ai PSD și PNL

Nicu Ștefănuță, alături de voluntari implicați în campania electorală FOTO Agerpres

– Te gândești la o mișcare politică? Ați putea să participați ca partid la alegerile parlamentare?

– Numai dacă decid ei acest lucru. Mi-ar plăcea să văd deputați de 24 de ani. Sau cineva care e foarte asumat pe drepturile femeilor sau pe drepturile pentru comunitățile sexuale.

Un plan trece prin mine și funcția pe care am obținut-o în Parlamentul European. Legitimitatea pe care mi-o dau cele 275.000 de voturi venite direct este mare. Este al doilea scor personal obținut vreodată în România, după cel al lui Nicușor Dan.

– Este anul în care s-au afirmat independenții. Oamenii au nevoie de personalități care să transmită autenticitate.

– S-a modernizat societatea și nu mai acceptă toate bullshiturile. Lumea s-a schimbat, dar politica și administrația au rămas în urmă.

– În România nu există o personalitate politică feminină romă, deși minoritatea femeilor rome are multe probleme.

– Eu lucrez cu asociația E-Romnja pentru drepturile femeilor rome pe diverse teme, cum ar fi căsătoriile forțate pentru minorele rome. Nu știu dacă din rândul lor va dori cineva să acționeze politic, dar dacă da, ar fi clar o idee foarte bună.

Recomandări Cum au votat europenii. Harta electorală a UE: unde înflorește extremismul, fieful stângii și preferințele balcanicilor

– Câți voluntari au fost pe lângă tine în această campanie?

– Avem o comunitate de 1.000 de oameni, cu tot cu centre locale. Noi am făcut politică informală fără carnete de partid, fără obligații prea mari, dar totuși cu înțelegerea că voluntariatul se face într-un mod serios. Lumea și-a luat munca în serios. Am voluntari care au făcut brief-uri de presă, background checks, comunicare, digital, financiar. Am făcut o campanie profesionistă și am descoperit talente. Am delegat multe sarcini, pe unii voluntari i-am trimis la dezbaterile electorale în locul meu. Eu fiind unul singur, nu puteam fi prezent în mai multe locuri deodată. Au mers la dezbateri cu politicieni experimentați și au făcut față.

– În mediul rural a fost mai complicat să aveți voluntari.

– Pentru că mediul rural este depopulat de tineri în mare parte. În mediul rural, am fost susținut de asociații de fermieri mici – Eco-Ruralis și Romapis – pentru că am fost alături de ei în lupta pentru mâncare naturală, împotriva pesticidelor. Am mai colaborat cu o asociația Mutat la Țară.

– Studenții din diaspora te-au votat și ei.

– Am câștigat Olanda, Lituania, în UK, în Manchester am ieșit primii. În Amsterdam am ieșit primii. În anumite secții din Cluj am ieșit primii. În centrele studențești din Regie am luat 37%, mai mult decât toate partidele. Pe Sibiu, am luat locul trei.

Candidatul Nicu Ștefănuță (centru) și oameni care l-au ajutat în campania electorală FOTO Agerpres

– Dacă veți vrea o viitoare platformă politică, veți împrumuta doctrina Verzilor sau veți avea propria doctrină?

– Nu vreau să anticipez, nu vreau ca titlul acestui interviu să fie Nicu Ștefănuță își face partid, pentru că nu își face nimic. Orice vom face vom face numai după decizia voluntarilor. În România nu este suficientă numai o platformă ecologistă, ci una progresistă și verde. Trebuie combinate aspectele sociale cu cele verzi, cu schimbările climatice.

Noi am încercat să aducem dreptul la visare în România. Noi am arătat de două ori că imposibilul poate deveni posibil: odată la strângerea semnăturilor și a doua oară cu acest vot. Se poate încă. Iar cei care ne-au făcut să credem că nu se poate sunt niște giganți cu picioare de lut, nu sunt niște personaje impresionante, ci niște bullies.

– Care sunt temele tinerilor? Ce îi preocupă cel mai mult?

– Educația. Simt că educația este praf și nu sunt conectați la realități. Că nu își pot critica profesorii sau să aibă o dezbatere reală împreună cu ei. Oportunități financiare. Au joburi precare. Mulți lucrează în timpul facultății, dar sunt dați afară de azi pe mâine, nu au contracte ca lumea. Nu pot să își ia casă, nu au bani de chirie. Sănătatea mentală contează la tineri. De pildă, le dăm în cap celor care consumă droguri fără să ne uităm și la cauze, ei încearcă să și scape dintr-o realitate foarte îngrijorătoare. Și nu în ultimul rând, nu le place ca drepturile lor privind identitate, sexualitatea lor, să fie oprimate.

Foto: Agerpres

Urmărește-ne pe Google News