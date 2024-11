Ce nu ai voie să faci în secţia de votare la alegerile prezidenţiale şi parlamentare 2024

De ce este important votul fiecărui cetățean

Votul este un instrument fundamental al democrației și una dintre cele mai importante modalități prin care cetățenii își pot influența viitorul.

Dreptul de a vota nu a fost întotdeauna garantat și a fost câștigat în urma unor lupte istorice și sacrificii. În România, la fel ca în multe alte țări, dreptul la vot este rezultatul unor eforturi mari.

Votul permite fiecărui cetățean să participe la formarea instituțiilor care conduc țara și să influențeze direct deciziile politice. Fără o participare activă la vot, procesul democratic devine incomplet, iar deciziile sunt luate de un număr redus de persoane, ceea ce poate duce la reprezentare inechitabilă.

Rezultatele alegerilor din 2024 vor decide nu doar reprezentanții din Parlament și noul președinte, ci, implicit, și prioritățile naționale și abordarea față de provocările interne și externe.

Participarea scăzută la vot înseamnă că deciziile sunt luate de un număr mai mic de cetățeni, ceea ce poate conduce la rezultate care nu reflectă cu adevărat voința majorității.

Când sunt alegerile prezidențiale și parlamentare 2024

Alegerile prezidențiale sunt programate spre sfârșitul anului 2024. Klaus Iohannis, actualul președinte, își încheie al doilea mandat și, conform Constituției, nu mai poate candida pentru un al treilea mandat consecutiv.

Recomandări Mic sondaj la marginea țării. De la „frumosul Ciolacu” și „inteligentul Geoană” la „Băsescu cel hazliu”, ce cred oamenii care trăiesc în colțul de jos al hărții, în Dobrogea, despre prezidențiale

Un candidat va fi declarat ales la alegerile prezidențiale doar dacă obține peste 50% din totalul voturilor valabil exprimate în primul tur. În caz contrar, se organizează un al doilea tur, la două săptămâni distanță, unde vor concura doar primii doi candidați. În acest al doilea tur, câștigătorul va fi candidatul care obține cel mai mare număr de voturi, indiferent de procentaj.

De asemenea, alegerile parlamentare sunt planificate pentru finalul anului 2024, după alegerile prezidențiale. Structura Parlamentului se stabilește în baza voturilor pentru Camera Deputaților și Senat, iar rezultatul va decide componența noului guvern.

Alegerile parlamentare şi prezidenţiale în 2024 au loc în trei weekend-uri consecutive, astfel:

24 noiembrie – primul tur al alegerilor prezidenţiale;

1 decembrie – alegerile parlamentare;

8 decembrie – al doilea tur al alegerilor prezidenţiale.

Cum votezi la alegerile parlamentare și prezidențiale 2024

Cine poate vota

Potrivit legislației, la alegerile prezidențiale și parlamentare 2024 pot vota cetățenii români, care au vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua de vot. Nu au drept de vot persoanele cu dizabilități mintale puse sub interdicție sau persoanele condamnate, cărora li s-au interzis drepturile electorale prin hotărâre judecătorească.

Recomandări Vladimir Putin, primul discurs după ce Ucraina a folosit rachete ATACMS ca să lovească Rusia. Avertisment pentru Occident: „Întotdeauna va exista un răspuns”

Unde poți vota

Alegătorul poate vota la o secție de votare specifică, în funcție de situația în care se află:

a) Dacă sunteți în localitatea de domiciliu sau reședință, votați doar la secția de votare care corespunde străzii sau localității unde locuiți, conform legii.

b) Dacă vă aflați în altă localitate decât cea de domiciliu sau reședință, puteți vota la orice secție de votare din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

c) Dacă sunteți în străinătate, puteți vota la orice secție de votare organizată în afara țării.

d) Dacă faceți parte din biroul electoral al secției de votare, sunteți operator de calculator sau asigurați ordinea, votați la secția unde lucrați.

e) Dacă aveți mobilitate redusă, votați la orice secție care vă poate asigura accesul.

Instrucțiuni pentru vot

Prezentați actul de identitate operatorului de calculator al secției de votare. După scanarea documentului și validarea datelor, veți merge la membrii biroului electoral.

După semnarea sau înscrierea și semnarea pe lista electorală, veți primi un buletin de vot.

Înainte de a intra în cabina de vot, verificați să fie aplicată ștampila de control a secției pe spatele buletinului de vot. Fără această ștampilă, votul va fi anulat!

Recomandări Kremlinul a anunțat cât teritoriu mai vrea să cucerească în Ucraina și unde se vor opri trupele ruse: „Aceste granițe nu au fost încă atinse”

Dacă sunt mulți alegători în sala de votare și considerați că secretul votului ar putea fi compromis, așteptați sau informați președintele secției. Intrarea în sala de votare se face pe serii corespunzătoare numărului de cabine disponibile.

Aplicați ștampila cu mențiunea „VOTAT” în patrulaterul corespunzător candidatului ales.

Îndoiți buletinul astfel încât partea pe care este aplicată ștampila de control să rămână vizibilă, și introduceți-l în urnă. Asigurați-vă că buletinul este pliat corect pentru a preveni deschiderea lui; o îndoire greșită nu invalidează votul, atâta timp cât secretul este păstrat.

Dacă greșiți aplicarea ștampilei și nu ați introdus încă buletinul în urnă, puteți solicita un nou buletin. Primul buletin va fi anulat.

După vot, înapoiați ștampila și primiți actul de identitate, care va fi marcat cu un timbru autocolant.

Când este considerat nul buletinul de vot

Pentru a vă asigura că votul dvs. este considerat valabil, e important să cunoașteți regulile de bază și să evitați greșelile care ar putea duce la anularea buletinului de vot. Buletinele declarate nule nu sunt luate în calcul în totalul voturilor exprimate.

Conform articolului 48, alineatul (2) din Legea 370/2004, buletinul de vot este declarat nul în următoarele cazuri:

lipsa ștampilei de control a secției de votare pe buletin;

folosirea unui buletin de vot care nu respectă modelul oficial aprobat;

lipsa ștampilei cu mențiunea „VOTAT” pe buletinul de vot;

aplicarea ștampilei „VOTAT” pe mai multe opțiuni de pe buletin sau în afara patrulaterelor desemnate.

Votul este însă considerat valabil în situațiile următoare:

dacă ștampila „VOTAT” depășește marginile patrulaterului, dar preferința alegătorului este clară;

dacă cerneala s-a imprimat și pe verso-ul buletinului de vot, dar votul rămâne lizibil;

dacă ștampila „VOTAT” a fost aplicată de mai multe ori în același patrulater sau o dată într-un patrulater și o altă dată în afara oricărui alt patrulater.

De asemenea, buletinele de vot pe care există corecturi sau scris nu sunt declarate nule atâta timp cât respectă condițiile de mai sus și opțiunea de vot este clară.

Ce nu ai voie să faci în secţia de votare la alegerile prezidenţiale şi parlamentare 2024

În secția de votare la alegerile prezidențiale și parlamentare din 2024, este esențial să respectați anumite reguli pentru a menține ordinea și integritatea procesului electoral.

Reprezintă contravenție distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale și se amendează conform legii.

Ștampila „VOTAT” trebuie folosită doar pentru a marca opțiunea de vot și trebuie returnată după vot. Orice utilizare neadecvată, cum ar fi aplicarea ștampilei în alte locuri decât patrulaterul candidatului poate invalida buletinul de vot.

Votul este secret. Este interzisă și fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot.

Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă. Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoţitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.



Nicio persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în sala de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare. Excepție fac membrii biroului electoral al secției de votare, operatorii de calculator, persoanele însărcinate cu menținerea ordinii și personalul thenic desemnat.

Reprezintă contravenție și vânzarea sau consumul de alcool pe o distanță de 500 de metri în jurul localului secției de votare și este amendată potrivit legii.

Este cosiderată fraudă fapta persoanei care votează: a) fără a avea acest drept; b) de două sau mai multe ori; c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.



Propaganda electorală, interzisă

Orice formă de propagandă electorală este interzisă în interiorul secției de votare, dar și în apropierea acesteia. Este interzisă purtarea materialelor de propagandă.

Dacă găsiţi afișe electorale în secția de votare sau pe clădirea unde este amplasată, raportaţi președintelui biroului electoral al secției de votare. Acesta dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare. În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieșirea de la urne, înainte de încheierea votării.

Frauda electorală este considerată orice faptă incriminată de lege care are loc înaintea, în timpul sau după încheierea votării ori în timpul numărării voturilor şi încheierii proceselor-verbale şi care are ca rezultat denaturarea voinţei alegătorilor şi crearea de avantaje concretizate prin mandate în plus pentru un competitor electoral.

Surse roaep.ro, votcorect.ro.

Sursă foto – Shutterstock.com

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News