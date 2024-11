CURS, Avangarde și CIRA vor face exit-poll la alegerile prezidențiale 2024

Primul institut acreditat a fost Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, care va face sondaje de opinie și la alegerile parlamentare din 1 Decembrie. Celelalte două institute care vor da rezultatele exit-poll pe 24 noiembrie sunt Avangarde şi The Center for Internaţional Reserch and Analysis (CIRA).

Reprezentanții celor trei institute de sondare a opiniei publice vor avea acces în interiorul școlilor și liceelor în care vor fi secțiile de votare, în curţile acestora, pe străzi şi în pieţe, până la o distanţă de 500 m, dar nu vor avea acces și în clasele școlilor sau liceelor unde vor fi amplasate secţiile de votare.

Legea interzice tulburarea liniştii şi ordinii publice şi, totodată, nu au voie să intervină în organizarea şi desfăşurarea alegerilor prezidențiale.

Cine candidează la alegerile prezidențiale 2024

14 candidați au fost validați definitiv pentru alegerile prezidențiale 2024, iar ordinea pe buletinul de vot începe cu Elena Lasconi, urmată de George Simion, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, a anunțat Biroul Electoral Central joi, 10 octombrie.

Ordinea candidaților pe buletinul de vot va fi:

Elena Lasconi – USR

George Simion – AUR

Marcel Ciolacu – PSD

Nicolae Ciucă – PNL

Kelemen Hunor – UDMR

Mircea Geoană – independent

Ana Birchall – independent

Alexandra Păcuraru – Alternativa pentru Demnitate Națională

Sebastian Popescu – Partidul Noua Românie

Ludovic Orban – Forța Dreptei

Călin Georgescu – independent

Cristian Diaconescu – independent

Cristian Terheș – Partidul Național Conservator Român

Silviu Predoiu – Partidul Liga Acțiunii Naționale

Candidatura Dianei Șoșoacă a fost respinsă atât de CCR, cât și de BEC.

