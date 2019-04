Explozia s-a produs marți, în jurul prânzului, în incinta Academiei militare „Mozhaiski” din Sankt-Petersburg.

Potrivit Moscow Times, deflagrația a avut loc în timp ce se încerca mutarea unui proiectil neexpodat, a declarat o sursă din rândul serviciilor de securitate.

O scară s-a prăbușit din cauza suflului exploziei, iar 15 persoane au rămas blocate la cel de-al treilea etaj al clădirii.

sursă foto: Twitter

There has been a large explosion at the Military Space Academy in the Russian city of St Petersburg.

According to early reports four people were injured in the explosion.

(More on daily Mirror – UK)

