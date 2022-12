Explozia a avut loc înainte de locală 4:00, la o clădire rezidențială cu 3 etaje de pe strada Pier Road în St Helier. Căutările sunt în desfășurare, iar șeful poliției, Robin Smith,spune că se așteaptă să dureze mult, „câteva zile”.

This is the moment CCTV captured an explosion at a block of flats in Jersey, which has left one person dead and „around a dozen” missing.



Read more: https://t.co/1hN4XjmWTe pic.twitter.com/JGCv5Wk3h6 — Sky News (@SkyNews) December 10, 2022

„Este o scenă destul de devastatoare… și este foarte periculoasă pentru tot personalul nostru”, a spus acesta.

Pompierii fuseseră chemaţi în timpul nopţii de localnicii din zonă, care simţiseră miros puternic de gaz.

Potrivit autorităților, în prezent, bilanțul se ridică la un mort, două persoane rănite și 12 date dispărute.

„Avem o clădire de trei etaje care s-a prăbușit complet”, a precizat șeful poliției.

Serviciile de urgență au declarat că incendiul provocat de explozie a fost stins.

Anthony Abbott a povestit pentru BBC că apartamentul în care locuiește cu soția sa a fost grav avariat.

„Am auzit o explozie în jurul orei patru azi dimineață, ne-am trezit și am găsit moloz în apartament, toate ferestrele au fost distruse, iar scara a fost avariată. Erau copii mici în apartament, i-am ajutat ”, a povestit bărbatul.

Recomandări O SCRISOARE PIERDUTĂ. Ministrul de interne al Austriei către ambasadorul Hurezeanu: „În România, Austria are un partener de încredere”. Apoi s-a sucit și a anunțat blocarea aderării la Schengen! Ce a intervenit?

Un alt locatar a spus că a fost trezit de ceea ce credea că este un cutremur, pe la 03:50.

„Patul a început să tremure și s-a auzit o bubuitură puternică. Am căutat online știri despre un cutremur sau un fulger, nu aveam idee despre ce este vorba”.

Autoritățile au precizat că locul este încă nesigur.

As the search at Haut du Mont has progressed, pockets of fire have been discovered. The site remains highly unsafe. A South West Hazardous Area Response Team are on site and will be joined by an Urban Search and Rescue Team from Hampshire & Isle of Wight Fire & Rescue Service. pic.twitter.com/j85YnDiu0c — Jersey Fire & Rescue (@JsyFire) December 10, 2022

Guvernul și-a reutilizat linia de asistență Covid pentru cei care au nevoie de sprijin în urma incidentului.

A support line is open for people requiring support & information about family members affected by the major incident. Please use these numbers and not police 612612. Thank you to everyone for offers of help so far. Andium Homes have provided accommodation to all those affected pic.twitter.com/yXciXgOx49 — Jersey Fire & Rescue (@JsyFire) December 10, 2022

Insula Jersey se află în Canalului Mânecii, la aproximativ 22 km de coasta franceză şi la 136 km sud de coasta engleză, având o populaţie de aproximativ 103.000 de locuitori. Este cea mai mare dintre Insulele Canalului Mânecii, care mai includ Guernsey, Alderney şi Sark, dar este totuşi destul de mică, având doar 8 km lungime şi 9 km lăţime.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN VIENA. Reacțiile românilor stabiliți aici: „M-a durut atitudinea disprețuitoare a Austriei. Dar plătim anii când n-am votat în România și iată ce politicieni ne reprezintă!”

Jersey este considerată parte a Insulelor Britanice, dar nu a Regatului Unit, deoarece este o dependenţă a Coroanei (alături de Insula Man şi de Guernsey din apropiere).

Acest lucru înseamnă că Regele Charles este şeful de stat, dar insulele au propriile guverne, alegeri şi parlamente care stabilesc legile în materie de justiţie penală, impozite, imigraţie şi în majoritatea celorlalte chestiuni politice. Cu toate acestea, unele competenţe sunt transferate guvernului britanic, cum ar fi apărarea şi majoritatea problemelor de politică externă.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, foarte aspru cu statul nostru: „Oraș urât, am venit într-o țară săracă”. În ce oraș a locuit

Playtech.ro ȘOC! Șeful băncii austriece care deține BCR România, mesaj pentru politicienii români! Uluitor ce a spus

Viva.ro Secretul din trecutul lui Zelenski a ieșit la iveală! Poza pe care puțini au văzut-o până acum. Cine este, de fapt, femeia care apare lângă el

Observatornews.ro O fată de 16 ani din Brăila a lăsat un bilet părinților, a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Mihaela a fost dată în urmărire naţională şi internaţională

Știrileprotv.ro Meseria bănoasă, dar ocolită de români. Salariul poate să ajungă și la 3.000 de euro

FANATIK.RO Patru zodii cu noroc la bani în ianuarie 2023. Își vor umple buzunarele

Orangesport.ro Gigi Becali, explozie de nervi după ce Austria s-a opus intrării României în spaţiul Schenghen. Declaraţii extrem de dure

HOROSCOP Horoscop 10 decembrie 2022. Peștii este posibil să înceapă să se agite pe aceleași subiecte și să își dea seama că e inutil ce fac

PUBLICITATE Povestea lui Pavel Traian, din Cluj: a primit tratamentul care l-a scăpat de dureri la 6 ani de la diagnostic