Barak Ravid de la Axios, citând surse israeliene, a declarat că Safiedinne a fost ținta atacului de vineri seara. Hezbollah nu a comentat aceste afirmații.

Jurnalistul Timour Azhari a distribuit o înregistrare video spunând că loviturile par chiar mai puternice decât atacurile israeliene de vinerea trecută, care l-au ucis pe şeful Hezbollah, Hassan Nasrallah.

These last strikes came one after the other, very similar to the attack that killed the Hezbollah leader less than a week ago.



But seem even more prolonged and powerful.



