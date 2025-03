Atac aerian asupra unui spital din Gaza

Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că atacul a lovit secția de chirurgie a Spitalului Nasser din Khan Younis. Armata israeliană a transmis că operațiunea s-a bazat pe informații detaliate și că au fost utilizate muniții de precizie pentru a minimiza victimele civile.

Local sources confirm that Ismail Barhoum was killed in an Israeli airstrike on the 2nd floor of the Nasser Hospital in Khan Younis tonight. Barhoum was critically injured in an Israeli strike last week and was being treated in the emergency room. At least 5 people were killed in… pic.twitter.com/rOFqNztocI — Theti Mapping (@ThetiMapping) March 23, 2025

Hamas a confirmat moartea lui Ismail Barhoum, membru al biroului politic al grupării. Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că Barhoum a fost ținta atacului. Armata israeliană nu a precizat numele țintei, menționând doar că era „un terorist de rang înalt” din Hamas.

Spitalul, cuprins de flăcări după atac

Potrivit postului de televiziune Al-Aqsa, afiliat Hamas, Barhoum primea îngrijiri medicale la spital după ce fusese rănit într-un atac anterior. Israelul acuză frecvent Hamas că își desfășoară operațiunile în spitale, școli și adăposturi, acuzații pe care gruparea le neagă. Pe rețelele sociale au apărut imagini video în care se vede un incendiu izbucnit la etajul trei al clădirii lovite de rachetă. Agenția Reuters nu a putut verifica autenticitatea filmării.

Recomandări Schema prin care România a fost invadată de carburanți produși din petrol rusesc – INVESTIGAȚIE

Here's the moment Ismail Barhoum, a senior Hamas terrorist, blew up. pic.twitter.com/K226eejENI — The Mossad: Satirical and Awesome (@TheMossadIL) March 23, 2025

Războiul escaladează: Israelul atacă pe mai multe fronturi

După două luni de relativă acalmie, Gaza este din nou devastată de atacuri, iar civilii fug pentru a-și salva viețile. Marți, Israelul a renunțat efectiv la armistițiu și a reluat ofensiva aeriană și terestră împotriva Hamas.

Un alt lider al grupării, Salah al-Bardaweel, a fost ucis într-un atac separat asupra orașului Khan Younis, potrivit Hamas. Armata israeliană a confirmat eliminarea lui Bardaweel sâmbătă.

Atât Bardaweel, cât și Barhoum făceau parte din biroul politic al Hamas, un organism de conducere format din 19 membri. Potrivit unor surse din Hamas, 11 dintre aceștia au fost uciși de la începutul războiului, în 2023.

Israelul l-a ucis duminică pe Ismail Barhoum, un membru politic al Hamas, într-un atac aerian asupra spitalului Nasser din Gaza, Foto: Arab News / X

Recomandări Compania canadiană care vrea să exploateze metalele rare din Munții Apuseni. Geologii au intrat în galeriile unde s-a exploatat uraniu în comunism

Noi atacuri și pregătiri pentru o ofensivă terestră

Duminică dimineață, explozii puternice s-au auzit în nordul, centrul și sudul Fâșiei Gaza, în timp ce aviația israeliană a bombardat mai multe ținte. Martorii afirmă că atacurile sunt mult mai intense decât cele de la începutul săptămânii.



Armata israeliană a anunțat că o divizie care a operat anterior în Liban împotriva Hezbollahului se pregătește acum pentru posibile operațiuni în Gaza. Imaginile publicate de forțele israeliene arată tancuri descărcate într-un câmp, însoțite de mesajul: „Pregătiri ale Diviziei 36 pentru operațiuni în Fâșia Gaza.”



Potrivit autorităților sanitare din Gaza, cel puțin 45 de palestinieni au fost uciși în atacurile asupra orașelor Rafah și Khan Younis doar duminică. În total, numărul morților din aproape 18 luni de conflict a depășit 50.000.



Urmărește-ne pe Google News