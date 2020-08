Exploziile din Beirut s-au resimțit în Cipru. Oamenii au crezut că e cutremur

EMSC a transmis pe Twitter că au fost înregistrate mai multe apeluri în Cipru, în urma exploziilor din Beirut, oamenii crezând că a fost vorba despre un cutremur.

„Explozia a fost resimțită în Limassol, Cipru, ferestrele noastre au tremurat”, a scris Elias Mavrokefalos, cel de-al doilea consul general al Ciprului la Krasnodar, pe Twitter.



Un alt rezident din Limassol, al doilea oraș ca mărime din Cipru, a scris pe rețeaua de socializare că a verificat să vadă dacă sunt bombardați.

De asemenea, și locuitorii din Nicosia, capitala Ciprului, au scris pe rețelele de socializare că au simțit un seism ușor în urma exploziilor din Liban.

Ministrul de externe al Ciprului, Nikos Christodoulides, a transmis, marți seară, pe Twitter, că se află în legătură cu guvernul libanez pe care l-a informat cu privite la disponibilitatea imediată a Ciprului de a ajuta Libanul.

Expressing our overwhelming and heartfelt sympathy to the Lebanese people. We are in communication with the Lebanese government and have informed of Cypruss immediate readiness to assist, #Lebanon, #Cyprus, @CyprusMFA, @CyprusinLebanon