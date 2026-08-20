Inițiativa, coordonată de industrie și sprijinită de până la 10 miliarde de euro din fonduri europene și naționale, marchează un nou pas în direcția consolidării suveranității tehnologice a Europei și a ambiției sale de a deveni „Continentul IA”.

Investiții masive pentru infrastructură AI

Potrivit Comisiei Europene, proiectul va atrage investiții private de cel puțin 20 de miliarde de euro în întreaga Uniune. Acesta își propune să extindă capacitatea de calcul a Europei în domeniul AI și să ofere infrastructură avansată pentru start-up-uri, IMM-uri, industrie, mediul academic și autoritățile publice.

Gigafabricile vor fi dotate cu procesoare de ultimă generație, tehnologii de vârf software și cloud, conectivitate de mare viteză și centre de date eficiente energetic. „Această inițiativă va asigura dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială direct pe infrastructura noastră, în conformitate cu valorile și reglementările Uniunii Europene”, a declarat Comisia Europeană.

Modelele dezvoltate în Gigafabrici vor respecta standardele europene privind protecția datelor, siguranța și etica.

Cine poate aplica?

Apelul este deschis companiilor sau fondurilor private de investiții care reunesc companii, entități publice, investitori și alți parteneri.

Gigafabricile pot fi amplasate într-un singur stat membru, pe una sau mai multe locații, sau pot include colaborări transfrontaliere între mai multe state membre prin infrastructuri distribuite de calcul AI.

Propunerile vor fi evaluate competitiv pentru a selecta proiectele câștigătoare, iar termenul limită pentru depunerea acestora este 12 noiembrie 2026.

Planul de finanțare

Inițiativa este susținută de Întreprinderea Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță (EuroHPC JU) și de statele membre participante. În prezent, 18 țări, inclusiv România, au semnat un acord de achiziție comună cu EuroHPC JU: Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania și Suedia.

Finanțarea va fi structurată în două etape și două loturi. Primul lot va sprijini până la patru proiecte, fiecare eligibil pentru până la 100 de milioane de euro în faza inițială și până la 400 de milioane de euro suplimentar în cea de-a doua fază.

Fiecare Gigafabrică trebuie să aibă, în prima etapă, cel puțin aceeași capacitate de procesare ca cea mai puternică fabrică AI din Europa, iar în a doua etapă capacitatea trebuie să se tripleze.

Lotul doi va finanța până la trei proiecte, cu sume mai mari: 200 de milioane de euro pentru faza inițială și până la 800 de milioane de euro în etapa a doua.

Parteneriate strategice pentru hardware

Succesul acestor Gigafabrici depinde de accesul la hardware specializat de înaltă tehnologie. Consorțiile selectate vor putea achiziționa echipamente de la furnizori din Europa sau colaboratori de pe alte continente.

De asemenea, proiectul oferă oportunități semnificative pentru startup-uri și scaleup-uri europene, contribuind la întărirea lanțului de aprovizionare digitală din regiune. În acest context, Comisia Europeană a semnat acorduri cu giganți tehnologici americani precum AMD, NVIDIA și Qualcomm.

În plus, se cunoaște deja clasa de sisteme. AMD a intrat în iulie în producție cu sistemele Helios pentru rack complet, gândite pentru instalări de AI la scară largă, care combină plăci grafice Instinct, procesoare EPYC și platforma software deschisă ROCm. La aceste specificații se vor raporta ofertanții. Iar faptul că platformele sunt deschise contează și pentru partea de AI suveran: un consorțiu care poate combina mai mulți furnizori decide singur cum își construiește și cum își operează centrul.

Următorii pași

După încheierea perioadei de depunere a propunerilor, procesul de evaluare va fi gestionat de EuroHPC JU, iar deciziile finale vor fi anunțate la începutul anului 2027.

Semnarea contractelor specifice va deschide calea pentru construcția efectivă a Gigafabricilor, planificată să înceapă în cursul anului 2027. Potrivit Comisiei Europene, primele facilități vor fi operaționale în maximum 18 luni de la semnarea contractelor.

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