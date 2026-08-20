Inițiativa, coordonată de industrie și sprijinită de până la 10 miliarde de euro din fonduri europene și naționale, marchează un nou pas în direcția consolidării suveranității tehnologice a Europei și a ambiției sale de a deveni „Continentul IA”.

Investiții masive pentru infrastructură AI

Potrivit Comisiei Europene, proiectul va atrage investiții private de cel puțin 20 de miliarde de euro în întreaga Uniune. Acesta își propune să extindă capacitatea de calcul a Europei în domeniul AI și să ofere infrastructură avansată pentru start-up-uri, IMM-uri, industrie, mediul academic și autoritățile publice.

Gigafabricile vor fi dotate cu procesoare de ultimă generație, tehnologii de vârf software și cloud, conectivitate de mare viteză și centre de date eficiente energetic. „Această inițiativă va asigura dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială direct pe infrastructura noastră, în conformitate cu valorile și reglementările Uniunii Europene”, a declarat Comisia Europeană.

Modelele dezvoltate în Gigafabrici vor respecta standardele europene privind protecția datelor, siguranța și etica.

Cine poate aplica?

Apelul este deschis companiilor sau fondurilor private de investiții care reunesc companii, entități publice, investitori și alți parteneri.

Gigafabricile pot fi amplasate într-un singur stat membru, pe una sau mai multe locații, sau pot include colaborări transfrontaliere între mai multe state membre prin infrastructuri distribuite de calcul AI.

Propunerile vor fi evaluate competitiv pentru a selecta proiectele câștigătoare, iar termenul limită pentru depunerea acestora este 12 noiembrie 2026.

Planul de finanțare

Inițiativa este susținută de Întreprinderea Comună Europeană pentru Calcul de Înaltă Performanță (EuroHPC JU) și de statele membre participante. În prezent, 18 țări, inclusiv România, au semnat un acord de achiziție comună cu EuroHPC JU: Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Slovacia, Spania și Suedia.

Finanțarea va fi structurată în două etape și două loturi. Primul lot va sprijini până la patru proiecte, fiecare eligibil pentru până la 100 de milioane de euro în faza inițială și până la 400 de milioane de euro suplimentar în cea de-a doua fază.

Fiecare Gigafabrică trebuie să aibă, în prima etapă, cel puțin aceeași capacitate de procesare ca cea mai puternică fabrică AI din Europa, iar în a doua etapă capacitatea trebuie să se tripleze.

Lotul doi va finanța până la trei proiecte, cu sume mai mari: 200 de milioane de euro pentru faza inițială și până la 800 de milioane de euro în etapa a doua.

Parteneriate strategice pentru hardware

Succesul acestor Gigafabrici depinde de accesul la hardware specializat de înaltă tehnologie. Consorțiile selectate vor putea achiziționa echipamente de la furnizori din Europa sau colaboratori de pe alte continente.

De asemenea, proiectul oferă oportunități semnificative pentru startup-uri și scaleup-uri europene, contribuind la întărirea lanțului de aprovizionare digitală din regiune. În acest context, Comisia Europeană a semnat acorduri cu giganți tehnologici americani precum AMD, NVIDIA și Qualcomm.

În plus, se cunoaște deja clasa de sisteme. AMD a intrat în iulie în producție cu sistemele Helios pentru rack complet, gândite pentru instalări de AI la scară largă, care combină plăci grafice Instinct, procesoare EPYC și platforma software deschisă ROCm. La aceste specificații se vor raporta ofertanții. Iar faptul că platformele sunt deschise contează și pentru partea de AI suveran: un consorțiu care poate combina mai mulți furnizori decide singur cum își construiește și cum își operează centrul.

Următorii pași

După încheierea perioadei de depunere a propunerilor, procesul de evaluare va fi gestionat de EuroHPC JU, iar deciziile finale vor fi anunțate la începutul anului 2027.

Semnarea contractelor specifice va deschide calea pentru construcția efectivă a Gigafabricilor, planificată să înceapă în cursul anului 2027. Potrivit Comisiei Europene, primele facilități vor fi operaționale în maximum 18 luni de la semnarea contractelor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Puțini știu detalii din viața personală a Oanei Țoiu, dar mulți au rămas surprinși să afle cine este soțul ei, de fapt, și cu ce se ocupă. Acum, acest amănunt e intens discutat
Viva.ro
Puțini știu detalii din viața personală a Oanei Țoiu, dar mulți au rămas surprinși să afle cine este soțul ei, de fapt, și cu ce se ocupă. Acum, acest amănunt e intens discutat
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Unica.ro
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
GSP.RO
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
Poliță plătită! Simona Halep a „sărit” la Kyrgios, pozitiv la cocaină: „Viața are un mod ciudat”
GSP.RO
Poliță plătită! Simona Halep a „sărit” la Kyrgios, pozitiv la cocaină: „Viața are un mod ciudat”
Parteneri
Încă o demisie la Pro TV! Anunțul a venit acum: „BREAKING NEWS. Am decis să închei din 1 septembrie..."
Libertateapentrufemei.ro
Încă o demisie la Pro TV! Anunțul a venit acum: „BREAKING NEWS. Am decis să închei din 1 septembrie..."
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Avantaje.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Adevarul.ro
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Ce urmează, de fapt, pentru CFR după ce echipa a intrat în insolvență. Planul de redresare și pașii pe care trebuie să-i facă
Fanatik.ro
Ce urmează, de fapt, pentru CFR după ce echipa a intrat în insolvență. Planul de redresare și pașii pe care trebuie să-i facă
Câteva sute de oameni lucrau pe platformă când a apărut drona cu explozibil. Ce arată intervenția militară de joi
Financiarul.ro
Câteva sute de oameni lucrau pe platformă când a apărut drona cu explozibil. Ce arată intervenția militară de joi
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Marian Godină pleacă din Poliție după aproape două decenii. Motivul pentru care a luat decizia
ObservatorNews.ro
Marian Godină pleacă din Poliție după aproape două decenii. Motivul pentru care a luat decizia
Alertă de ultimă oră! Produs popular și îndrăgit de români, retras din magazine. S-a descoperit o bacterie periculoasă. Du-l înapoi sau nu-l consuma dacă îl ai acasă
Libertateapentrufemei.ro
Alertă de ultimă oră! Produs popular și îndrăgit de români, retras din magazine. S-a descoperit o bacterie periculoasă. Du-l înapoi sau nu-l consuma dacă îl ai acasă
Parteneri
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
GSP.ro
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Parteneri
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
Mediafax.ro
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Wowbiz.ro
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Ultima ora! Ioana Tufaru, operata de urgenta...Starea ei...
Redactia.ro
Ultima ora! Ioana Tufaru, operata de urgenta...Starea ei...
Primele declarații ale șoferului de TIR care a spulberat o mamă, un copil și o bunică în Capitală. Cum s-ar fi petrecut tragedia
KanalD.ro
Primele declarații ale șoferului de TIR care a spulberat o mamă, un copil și o bunică în Capitală. Cum s-ar fi petrecut tragedia

Politic

Parteneri
EXCLUSIV. Rusofilii din Iași organizează, din nou, o manifestare dedicată „victoriei Coaliției antihitleriste” în România. Invitați de onoare: ambasadorii Rusiei și Cubei
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV. Rusofilii din Iași organizează, din nou, o manifestare dedicată „victoriei Coaliției antihitleriste” în România. Invitați de onoare: ambasadorii Rusiei și Cubei
Răzvan Zăvăleanu a aflat de la FANATIK decizia Tribunalului Cluj: „Așa de rapizi sunteți? Acum văd că ai mei se felicită pe grup!”
Fanatik.ro
Răzvan Zăvăleanu a aflat de la FANATIK decizia Tribunalului Cluj: „Așa de rapizi sunteți? Acum văd că ai mei se felicită pe grup!”
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna
Spotmedia.ro
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna