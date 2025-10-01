Firma cu sediul în Santa Clara, California, este susținută de Lip-Bu Tan, șeful Intel. Rivos se concentrează pe proiectarea de cipuri bazate pe arhitectura RISC-V, o alternativă open-source la arhitecturile realizate de Arm și Intel.

Meta a refuzat să dezvăluie termenii financiari, iar Rivos nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.

Accent pe AI

Rivos aduce expertiză în construirea de sisteme AI full-stack, a declarat vicepreședintele Meta pentru inginerie, Yee Jiun Song, într-o postare pe LinkedIn.

Meta își propune să extindă activitatea pe Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), familia sa de cipuri acceleratoare personalizate.

Startup-ul de cipuri era aproape de o nouă finanțare la o valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari.

Meta era deja unul dintre cei mai mari clienți ai Rivos.

„Lucrările noastre personalizate în domeniul siliciului progresează rapid, iar acest lucru va accelera și mai mult eforturile noastre”, a declarat un purtător de cuvânt al Meta.

Concurență pentru Nvidia

În martie, Meta a testat primul său cip intern pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială, deoarece compania încearcă să reducă costurile de infrastructură legate de cheltuielile sale.

Proprietarul Instagram și Facebook a cheltuit sume sume imense pe cipurile pe care le cumpără de la Nvidia. Aceasta este standardul în materie de procesoare, având o cotă de 80% în domeniul inteligenței artificiale. Acest lucru face ca Nvidia să genereze profituri gigantice, ceea ce mai departe a făcut ca Nvidia să fie prima companie din lume cu o valoare de peste 4.000 de miliarde de dolari.

Bloomberg a scris pentru prima dată despre intenția Meta de a cumpăra Rivos.

Și alții fac la fel

Meta nu este prima companie care își face propriile cipuri.

Giganți ca Google, Amazon și Microsoft își fac deja propriile cipuri, iar Apple are de mulți ani o divizie proprie de semiconductori, cipurile sale fiind prezente în toate iPhone-urile, iPad-urile și Mac-urile vândute de companie.