De Răzvan Luțac, Diana Meseșan,

După ce Libertatea a scris că o mare parte a corpului medical de la secția nefrologie a Spitalului Universitar nu fusese testată pentru coronavirus până azi deși un fost pacient decedase, medici și asistente au atras atenția și asupra altor probleme.

De exemplu, Răzvan Brezoeanu, soțul unei asistente de la Spitalul Universitar din București, susține că nimeni nu i-a ajutat familia, timp de 3 zile, cu un coș de cumpărături care să conțină câteva alimente de bază.



“Vineri, după ce am aflat că domnul de 74 de ani care fusese internat pe nefrologie, la Universitar, are coronavirus, ne-am autoizolat la domiciliu.



De-atunci, pentru că n-am apucat să ne luăm strictul necesar, am sunat la autorități și le-am rugat să ne ajute cu niște cumpărături. Nu exagerat, ceva de bază, niște legume, o pâine, o apă.



Nu era problemă, noi plăteam, aveam banii pregătiți. Am o soră care locuiește tot în Ilfov, dar are probleme mari de sănătate, nu putea veni, iar restul rudelor sunt în străinătate. Am mai contactat și cunoscuți, dar îmi dau seama că e riscant, se gândesc și ei la sănătatea lor.



Le-am transmis autorităților lista de cumpărături, însă, de atunci, de vineri seară, nimeni nu s-a prezentat la noi”, spune Brezoeanu.



Libertatea a contactat Poliția Bragadiru, care a verificat numele bărbatului și a confirmat că acesta ceruse produse încă de vineri.



Un reprezentant al Poliției Bragadiru a spus pentru Libertatea că soțul asistentei de la Spitalul Universitar i-a contact din nou luni seara și le-a transmis că familia are nevoie de câteva alimente. Bărbatul le-a mai spus că îi caută de vineri și că le-a dat de atunci o listă de alimente de care ar avea nevoie. ”Colegii mei probabil că au transmis acea listă superiorilor”, a completat reprezentantul Poliției Bragadiru.



“Din câte știu eu, alimente se dau doar celor de peste 65 de ani izolați la domiciliu, care nu au pe nimeni să îi ajute. Dar nu știu 100% dacă e așa, s-ar putea să fie eronată informația. Sunați mâine la 8.”

”Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor”, conform art.8 al Ordonanței Militare nr. 2 din 21 martie 2020.



Despre cum ar trebui susținuți cei sub 65 de ani, izolați la domiciliu, nu se precizează nimic. Dacă nu ai pe nimeni să te ajute, ghinion. Iar dacă părăsești domiciliul să îți iei de mâncare, fără aprobarea autorităților, ești considerată persoană ”cu risc crescut de contagiozitate” și ești condus de forțele de ordine publică și plasat în carantină instituționalizată, sub pază, conform art.7 al Ordonanței militare nr.2.



