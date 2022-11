Familiile cărora Gabriela Firea le-a promis locuințe sociale acum trei ani ies în stradă: „Am primit repartiție înainte de alegeri, dar blocul nu există” 

„Mii de case goale, mii de oameni în stradă. Unde e dreptatea?”, este scris pe un banner întins pe asfalt, la fântâna de la Universitate, unde câteva zeci de oameni s-au strâns.

Fondul Comun pentru Dreptul la Locuire (FCDL) și Asociația E-Romnja sunt organizatorii marșului, prin care se revendică unul dintre drepturile fundamentale ale oamenilor: acela de a avea o casă.

Marșul din Capitală

Elefantul din cameră

Este ora 13:00 când participanții despachetează câteva vuvuzele colorate care devin ecoul celor trei ore pe care se întinde evenimentul. O reprezentantă a ONG-urilor le împarte trecătorilor pliante cu informații despre nevoia de locuințe sociale, în contextul în care sute de familii nu fac față cheltuielilor zilnice, în plină criză a scumpirilor – generată de pandemie și de războiul din Ucraina. Unii iau pliantele fără să se uite la ele, alții o ignoră. Sunt și persoane care privesc curioase la adunare.

„Accesul la o locuință decentă este un drept fundamental, și totuși este încălcat zilnic! Eu o să vorbesc despre elefantul din cameră: cât de puține persoane suntem astăzi aici”, spune una dintre organizatoare, înainte ca grupul să plece în marș către Piața Victoriei.

Printre motivele absenței oamenilor, crede ea, se numără și rușinea – rușinea de a spune că nu te descurci, că ai deja ani de stat pe listele de așteptare pentru locuințe sociale.

În fața celor veniți la Universitate, rostesc câteva cuvinte și persoane care sunt de ani buni pe listele de așteptare pentru o locuință socială și care au curajul de a vorbi despre asta.

„Ne-au dat aceleași răspunsuri, că ne ajută”

„Am stat și cu chirie, dar mai mult pe străzi”, mărturisește o femeie.

Este una dintre persoanele amăgite de promisiunea din 2019 a fostului primar Gabriela Firea, acum ministru al familiei, de a construi un bloc în Prelungirea Ghencea, la marginea sectorului 6. Blocul este și astăzi doar un șantier și 114 familii așteaptă materializarea promisiunii că acolo vor avea o casă. Persoanele care au primit deja o locuință socială în blocul nefinalizat spun că nu își permit să renunțe la dosarul depus, dar nu au nici siguranța că va deveni realitate.

„Am primit repartiție înainte de alegeri, în 2020. În 2021 ar fi trebuit să se finalizeze blocul ca să ne mutăm. A fost închisă lucrarea, iar s-a lucrat un pic, iar a stagnat. Am fost în audiențe la viceprimarul Tomescu de două-trei ori. Aceleași răspunsuri, că ne ajută, că…”, a declarat, pentru Libertatea, Gabriela, în vârstă de 47 de ani.

Gabriela este printre persoanele care au primit repartiție pentru o locuință, dar locuința în sine nu există

Are doi copii, de 16 și 17 ani. Cel mare ajută și el la cheltuielile familiei și lucrează câteva ore pe săptămână într-un magazin.

Gabriela spune că a venit la marș ca să nu-și piardă speranța: „Poate ne bagă și pe noi ăia de la primărie în seamă”.

Promisiunea a rămas șantier

Blocul promis de fosta administrație a Capitalei ar fi trebuit să fie gata în august 2020. Cu 10 zile înainte de alegeri, Gabriela Firea a organizat un eveniment pe care l-a transmis și live, pe Facebook, în care a înmânat repartițiile câtorva familii în blocul din Prelungirea Ghencea. Asta, deși clădirea era atunci încă la stadiu de schele și muncitorii nu finalizaseră nici ridicarea etajelor.

Gabriela Firea a făcut repertițiile sociale cu 10 zile înainte de alegerile din 2020

Din 2020, de când ar fi trebuit să se mute într-un apartament din blocul din Prelungirea Ghencea, Gabriela și cei doi copii au trăit la început într-o garsonieră, cu chirie, apoi s-au mutat într-un centru al unui ONG. Dar acolo pot sta doar un an, un an care e pe cale să se încheie. „Trebuie să mă mut cu chirie, am găsit un apartament cu două camere în 13 Septembrie. Chiria e 1.500 de lei. Cu un salariu minim nu pot să fac față”, spune femeia.

În luna mai 2022, după trei ani de la începerea lucrărilor, blocul era realizat în proporție de doar 59%, potrivit datelor obținute de spotmedia.ro de la Primăria Capitalei.

„Pentru finalizare mai este nevoie de realizarea următoarelor lucrări: arhitectură (pereți, pardoseli, plafoane false, finisaje interioare, fațade), instalații (instalații interioare de apă și canalizare, instalații electrice), montaj utilaje și echipamente tehnologice, amenajarea terenului (împrejmuire, sistematizare pe verticală)”, mai notează spotmedia.ro.

Au primit ajutor de chirie, în lipsa locuințelor sociale

Din 114 familii câte au repartiție în blocul din Prelungirea Ghencea, doar 25 au reușit să primească ajutor de chirie de la Primăria Capitalei. Ajutorul este între 1.250 și 1.750 de lei pe lună. „Eu de săptămâna viitoare primesc. Voi primi ajutorul pentru plata chiriei timp de șase luni, dar după aceea nu știu ce-o să facem”, mărturisește Gabriela și pleacă în marș.

Autoritățile spun că lucrările la blocul social stagnează din cauza scumpirii materialelor de construcții, iar Primăria Capitalei are datorii mari și a avut o perioadă conturile blocate. În timpul acesta, oamenii nu au alte variante decât să aștepte.

Prin marșul de sâmbătă, speră să pună puțină presiune pe autoritățile locale. Au protestat și în septembrie, în fața Primăriei Capitalei.

„Am nevoie de accesibilitate”

În aceeași situație ca Gabriela este și Loredana, în vârstă de 33 de ani. „Persoanele cu dizabilități sunt prioritizate, dar, de fapt, nici nu sunt băgate în seamă. Am avut dosar și la sectorul 2, și la Capitală. La sectorul 2 din 2007, nici nu mai știu câți ani sunt de atunci. La Capitală am băgat dosar în urmă cu 5 ani. Sunt trei ani de când am primit acea repartiție (la blocul nefinalizat din Prelungirea Ghencea – n.r.) care, de fapt, nu e nimic”, spune femeia, care se deplasează într-un cărucior cu rotile.

Loredana, recepționeră într-o companie

„Mă descurc singură, am și un băiețel de 3 ani și jumătate, lucrez. Dar frica de a mă înhăma la o rată e prea mare. Plătesc o chirie acum de 320 de euro. Sunt două camere, nu pot locui într-una singură. Asta e nevoia mea. Am nevoie de accesibilitate, trebuie să pot să merg singură la baie”, mai spune femeia.

Loredana lucrează ca recepționeră într-o companie.

Nu lucrez pe salariul minim, dar tot nu mă descurc. Spun asta pentru a scoate în evidență faptul că statul se preface că ne ajută. Loredana:

„Fiecare om trebuie să aibă un acoperiș deasupra capului”

Reprezentanții FCDL spun că sunt în jur de 20.000 de solicitări pentru locuințe sociale pentru cele 2.000 de locuințe disponibile în București.

În lipsa lor, oamenii trăiesc pe unde apucă: în condiții improprii, de supraaglomerare sau chiar sub cerul liber.

Autoritățile bucureștene nu au o statistică a oamenilor care trăiesc pe stradă, nici a celor care mor de frig, pe străzi, în fiecare iarnă. Peste 5.000 de oameni stăteau pe străzile din București, în 2010, conform datelor unui ONG. Această statistică, veche de peste 10 ani, este printre puținele existente.

„Locuirea e un drept, la fel ca alte drepturi. Fiecare om trebuie să aibă un acoperiș deasupra capului”, spune Maria, una dintre participantele la marș.

Ada a venit la marș din solidaritate

„Toată lumea are dreptul la o casă. Unii spun că oamenii săraci merită să stea pe stradă pentru că nu muncesc destul, dar în opinia mea, dreptul la locuință e unul de bază. E datoria statului să asigure acest drept”, crede și Ada, o tânără care a venit astăzi la marș cu o pancartă pe care scrie: „Acces echitabil la resurse sociale”.

Revendicările celor care au ieșit în stradă sâmbătă sunt:

Plafonarea costurilor de energie și reducerea facturilor care depășesc aceleași luni din 2021.

Stop tuturor evacuărilor și relocarea adecvată tuturor celor evacuați, inclusiv mutarea acestora în locuințe de necesitate.

Mai multe locuințe publice și sociale.

Acces ușor la locuințe sociale. Criterii juste, proceduri simplificate și personal educat antirasist și anticlasist.

Controlul prețurilor chiriilor.

Finalizarea blocului de locuințe sociale din Prelungirea Ghencea și construirea celorlalte 7 blocuri anunțate.

Primăriile să acceseze fondurile pe care Ministerul Dezvoltării le poate aloca pentru construirea locuințelor sociale și de necesitate.

