După cum au explicat reprezentanții FAN Courier și SAMEDAY, alegerea locațiilor pentru aceste lockere depinde de cererea din zonă, accesibilitate și alte criterii, iar în anumite cazuri, proprietarii oferă spațiile chiar și gratuit, în schimbul traficului suplimentar generat de clienți.

Interes crescut din partea proprietarilor pentru lockere

În ultimii ani, tot mai mulți proprietari de spații și terenuri își manifestă dorința de a găzdui lockere, spun reprezentanții celor două companii. Dacă inițial acestea căutau activ locații pentru extinderea rețelelor, acum primesc tot mai multe solicitări directe.

„În ultima perioadă, am observat o creștere a interesului proprietarilor pentru a găzdui FANbox-uri pe terenurile pe care le dețin, iar unii dintre ei chiar sunt dispuși să ni le pună la dispoziție gratuit”, a declarat Bogdan Dumitriu, OOH Director FAN Courier.

La rândul său, Mihai Traistaru, VP of Products la SAMEDAY, confirmă acest trend: „Da, observăm un interes tot mai mare din partea proprietarilor pentru amplasarea SAMEDAY easybox-urilor, pe măsură ce rețeaua a crescut și a devenit mai vizibilă”.

Ce caută companiile la o locație, pentru lockere

Nu orice loc este potrivit pentru amplasarea unui locker. FAN Courier și SAMEDAY analizează mai mulți factori înainte de a lua o decizie.

Conform lui Bogdan Dumitriu, pentru un FANbox, „principalul criteriu este cererea existentă în zonă. Analizăm volumul de colete pe care zona îl generează și densitatea rezidențială pe o rază de 500-800 de metri de mers pe jos”.

De asemenea, Mihai Traistaru subliniază că un easybox trebuie să fie „cât mai aproape de traseul zilnic al utilizatorilor, în locuri prin care aceștia trec în mod natural, fără a face un ocol semnificativ”.

Ambele companii preferă locații cu acces facil pentru curieri și clienți, vizibilitate bună, posibilitatea de parcare și un nivel ridicat de securitate, inclusiv supraveghere video. Alte aspecte importante includ suprafața plană, alimentarea cu energie electrică și compatibilitatea cu infrastructura necesară.

Traficul suplimentar, un bonus pentru proprietari

Proprietarii care găzduiesc aceste lockere nu beneficiază doar de chirie, ci și de un flux mai mare de clienți.

„Pentru mulți dintre partenerii noștri, beneficiul principal nu este chiria, ci traficul generat de un FANbox la locație, pentru că un client care vine frecvent să ridice colete devine de cele mai multe ori și clientul business-ului gazdă”, explică Bogdan Dumitriu.

Această tendință este confirmată și de cererile tot mai dese din partea retailerilor, benzinăriilor și chiar a autorităților locale, care recunosc impactul pozitiv al lockerelor asupra comunităților și asupra afacerilor din jur.

Cât câștigă un proprietar de spațiu

În ceea ce privește remunerația, SAMEDAY oferă detalii concrete. „Chiria pornește de la aproximativ 80 de euro pe lună pentru un locker standard și poate ajunge la câteva sute de euro pe lună pentru lockerele foarte mari. Valoarea finală depinde de dimensiunea echipamentului, suprafața ocupată, localizarea spațiului și potențialul comercial al zonei”, a explicat Mihai Traistaru.

FAN Courier, pe de altă parte, nu are tarife standard. „Costul amplasării unui FANbox trebuie să fie direct proporțional cu venitul pe care îl generează. Un amplasament cu rotație mică nu poate fi remunerat la nivel similar unui FANbox cu trafic intens”, spune Bogdan Dumitriu.

Tot el menționează că, în unele cazuri, proprietarii pot oferi spațiile gratuit, mizând pe creșterea traficului de clienți.

Rețele de lockere, în continuă expansiune

Pe fondul creșterii comerțului online, rețelele de lockere se extind rapid. În iunie 2026, FAN Courier a anunțat instalarea a 3.000 de FANbox-uri la nivel național, cu obiectivul de a depăși 4.000 până la finalul anului.

SAMEDAY, la rândul său, colaborează cu retaileri și dezvoltatori imobiliari, implicându-se chiar din faza de proiectare a noilor ansambluri rezidențiale.

Atât FAN Courier, cât și SAMEDAY încurajează proprietarii să-și ofere spațiile pentru amplasarea de lockere, subliniind că acestea nu doar că aduc câștiguri directe, dar contribuie și la creșterea traficului comercial în zonele respective.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE