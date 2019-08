De Delia Marinescu, Cristina Radu, Daniel Stanciu, Justin Gafiuc,

Mihaela* le-a povestit procurorilor cum, vreme de o săptămână, a fost obligată să se culce cu bărbați într-o casă de pe strada Mircea Vulcănescu, în zona Gării de Nord, acolo de unde au și recuperat-o polițiștii de la “Crimă Organizată”, care l-au ridicat pe Șerban Ion, un bărbat cunoscut ca proxenet.

Cazul a luat un curs neașteptat. După audieri, Șerban Ion a fost eliberat, iar Mihaela a ajuns la centrul de plasament Pinochio, din sectorul 1.

“După ce au salvat-o, cei de la DIICOT l-au audiat și l-au eliberat pe Șerban Ion, proxenet, crezând că vor ajunge la unii mai mari. Dar n-au ajuns”, susțin surse judiciare.

“E o fată model, având în vedere prin ce a trecut”, o descriu psihologul și directorul centrului Pinochio, unde fata este acum adăpostită, înainte de a fi dusă înapoi în județul Cluj, de unde e de loc.

Când reporterii ziarului Libertatea au vorbit cu tatăl și cu sora ei, care locuiesc într-o comună din județul Cluj, au descoperit o familie care dă vina pe minoră și care nu vrea să o mai primească acasă!

Tatăl spune despre fata sa că “se ocupa cu prostituția. A fost invitată de cineva de aici din sat, de o țigancă, Aurora, care voia să o vândă la niște țigani care se ocupă cu trafic, din Huedin”.

Pe de altă parte, poliția din sat susține că nu știe ca fata să fi fost implicată în activități de prostituție.

După ce, pe 26 iulie, fata a sunat la 112, operațiunea de salvare a fost condusă cu discreție, doar Pro TV și site-ul știripesurse.ro au reușit să prindă o știre.

Ceea ce s-a întâmplat mai departe este o surpriză pentru că arată confuzia unui sistem și a unei societăți în care, orice ar face, victima minoră este vinovată.

Fata are 17 ani și este dintr-o comună din județul Cluj. După apelul la 112, a durat sub o oră până când polițiștii au găsit-o.

Au luat casă cu casă zona indicată de lângă Gara de Nord. Era speriată. L-au ridicat și pe Șerban Ion, un cunoscut proxenet. Operațiunea de salvare a fost o reușită Sursă judiciară

Fata a fost recuperată dintr-o casă de pe strada Mircea Vulcănescu, aflată într-o curte comună în care sunt 9 imobile. În funcție de cine o spune, povestea oscilează, dar ea are elemente comune, de o duritate extremă: o fată de 17 ani, găsită în zona proxeneților, cu unul dintre ei în casă și cu o familie care o judecă și refuză să o primească înapoi acasă!

Strada Mircea Vulcănescu, în zona Gării de Nord

„Mai mulți bărbați, mai multe fete”

Mihaela spune că, în urmă cu o săptămână, a fost răpită dintr-un parc din Huedin, județul Cluj, într-o seară în care ieșise în oraș cu prietenele ei, conform lui Vasile Matuș, directorul centrului de primire în regim de urgenţă și plasament Pinochio, din sectorul 1.

“Minora a povestit că a fost sechestrată și obligată să întrețină raporturi sexuale contra cost cu mai mulți bărbați, timp de o săptămână, într-o casă în care erau mai multe fete”, descriu surse judiciare ce a spus fata în fața magistraților de la DIICOT.

Omul care a sechestrat-o se numește Șerban Ion.

Mihaela îi spune doar «bărbatul», așa se referă la el, niciodată cu nume Mirela Păun, psihologul centrului Pinochio

„Eu nu mă îndoiesc de ce spune”, zice despre tânără directorul Centrului de primiri urgențe și plasament Pinochio, care a mai văzut astfel de cazuri. Potrivit acestuia, Mihaela nu are trăsăturile fetelor care practică benevol sex-work – “nu are anturaje”.

„E un copil pe care poți să-l consideri model pentru ceilalți”

La “Pinochio”, primul centru de plasament în care a intrat vreodată, Mihaela citește Jules Verne și ascultă muzică din Orientul Mijlociu. “Avem un refugiat din Pakistan și ascultă muzică de la el, are melodii descărcate în telefon”, spune despre ea psihologul Mirela Păun.

Fata vorbește puțin despre ce i s-a întâmplat în săptămâna în care a fost sechestrată și obligată să practice prostituția.

“E un copil matur, știe cum să reacționeze, aici avem situații tensionate, certuri și ea știe să gestioneze situațiile, pare că are o educație sănătoasă, are câteva deprinderi bine formate”, mai spune directorul centrului, Vasile Matuș. “E un copil pe care poți să-l consideri model pentru ceilalți”.

De o săptămână și jumătate de când se află în centrul Pinochio, Mihaela discută la telefon doar cu sora ei, cu 4 ani mai mare decât ea.

“Ea a insistat să vorbească cu mama la telefon”, însă atunci când sora a sunat-o să vorbească, mama nu era acasă. Cu tatăl a refuzat să stea de vorbă, spune directorul centrului.

Vecinii: „E o vagaboantă”

Vecinii lui Șerban Ion de pe strada Mircea Vulcănescu, lipită de Muzeul Militar, au propria variantă a poveștii. După spusele lor, fata ar fi capul răutăților – victima e de vină.

Ei spun că tânăra obișnuiește să-și petreacă timpul în parcul Gării de Nord. Bărbatul ar fi luat-o la el acasă și timp de câteva zile fata a trăit cu acesta. Din spusele vecinilor, bărbatul îi oferea mâncare și adăpost.

“E o vagaboantă, stă pe străzi, omul ăsta a vrut să o ajute și acum îi cere bani și o mașină. Viol? Nici vorbă! E un om cumsecade, are și doi copii, nu ar face așa ceva. Dacă ar fi violat-o îi mai dădeau drumul?”, e argumentul lor final.

Sora: „Era foarte blăstămată”

Sora Mihaelei, Paula, are 21 de ani, este casnică și în prezent locuiește cu părinții, în satul natal, din județul Cluj.

“Tata nu vrea să o mai primească înapoi, i-a făcut multe probleme. Suna Poliția ca să vină pe el din orice, dacă o certa sau îi zicea o vorbă. Era foarte blăstămată, ieșea noaptea cu cine voia, ieșea cu niște țigani”, susține Paula despre sora ei minoră.

“A făcut multe probleme pe aici. Se ocupa cu prostituția de un an. A fost invitată de cineva de aici din sat, de o țigancă, Aurora, și voia să o vândă la niște țigani care se ocupă cu trafic, din Huedin”, susține Alin, tatăl Mihaelei. Bărbatul muncește cu ziua în sat.

Deși spune că fata lui putea fi vândută proxeneților, acesta e de părere că e vina ei că a intrat în asta!

El descrie o scenă în care un grup de romi ar fi venit să o caute pe fiica lui, moment în care ar fi apelat degeaba la Poliție. “O venit țiganii de mai multe ori în sat și ziceau: căutăm un miel, o capră. Și o dată o întrebat-o pe cumnată: unde e Mihaela? Și apoi i-a zis pe țigănește: taci din gură și a tras-o în mașină”.

“Și am văzut și am venit în galop, am sunat la Poliție și nu a fost în stare să vină. Le-am dat numărul de la mașină, era număr de Anglia. În primăvară. Și nu s-a întâmplat nimic”

Poliția a negat că fata a sunat la Poliție

“Din primăvară a plecat de acasă, de când a vrut să o vândă țiganca asta la țiganii ăștia. S-a dus la Zimbor, lângă Sălaj, s-a măritat cu un băiat Bogdan”, spune părintele Mihaelei.

“N-a fost sfântă. Minte de îngheață apa vara. Se apucase și de furat. Fura telefoane, bani de la lume. Mă trezeam cu Poliția acasă, se lua de mine și de muiere că n-avem grijă de ea”, susține tatăl, care e de părere că fiica “trebuie să răspundă singură pentru faptele ei, că are peste 16 ani”

“N-o primesc, doamnă, acasă, că știu ce mă așteaptă. Am încă 6 copii acasă. Nu vreau să vină țiganii peste mine”, afirmă tatăl despre fiica lui minoră!

Contactați de Libertatea, polițiștii din localitatea de unde provine tânăra au negat că fata a făcut vreodată probleme în sat sau că l-ar fi reclamat pe tatăl ei, așa cum susțin sora și tatăl.

Bărbatul din casa căruia Mihaela a sunat la 112 spune că a găsit-o în Gara de Nord și că i-a oferit adăpost minorei!

Discuție Reporter – Șerban Ion:

– Cum a ajuns Mihaela la dvs. acasă?

– Băi, șefule… Eu am dus pe cineva la tren. Un tren spre Suceava la 11.20 seara. Și mi-am luat o cafea în timp ce stăteam cu oamenii ce urmau să plece la tren. Oamenii au plecat. Stând acolo, mi-am aprins o țigară.

– Și?

– Ea vine la mine: “Îmi dai și mie o țigară ?”. Îi dau o țigară. După care zice: “Domne, de unde ești?”. Eu sunt ardelean, dar stau aici în București. “Domne, că mi-e foame, că nu am unde să dorm…” “Băi fată, da ce cauți tu la București?”.

– V-a spus câți ani are?

– Eu am întrebat-o: câți ani ai? 18 ani jumate. Și ce cauți tu la București? Am dus-o acasă. De milă. I-am dat cameră, ea a dormit.

– Când ați dus-o acasă?

– Am dus-o în seara aia acasă. A doua zi… următoarea zi… I-am dat telefonul, vorbește ea ce vorbește ziua aia. Și ce zice? Domne, mâine vine după mine de la Cluj.

– Pe ce dată s-a întâmplat chestia asta?

– Nu știu data… 24 sau 25. Și mă duc a doua seară pe la 9, la gară. 8 jumate, 9. Vezi că vine un BMW cu numere de Cluj, negru, cu numere roșii după mine. Și mă duc la gară, bossule.

– Venea cineva s-o ia acasă?

– Așa a zis. Mă duc la gară și ce zic: Măi, Mihaela, lui cine ai dat numărul ăsta, să sune pe numărul meu, înțelegi? Nu era normal? Să îmi dea un punct de reper, ca să știu unde ajung. Unde să o caut? Gara de Nord e mare. Când am văzut că n-a venit nimeni i-am zis: măi fată, fii atentă, eu îți iau bilet și îți mai dau 50 de lei să îți mai iei un suc și așa mai departe.

Și s-a pus pe plâns. Domne, că eu nu rămân singură aici. Că mi-e frică, că nu știu ce Șerban Ion

– Pe 25 i-ați propus să îi luați bilet către casă?

– Da. Cam așa ceva.

– Dar nu a plecat.

– Nu. Vinerea, pe 26, parcă, cred că era, eu plec cu maică-mea la piață, la Crângași. Și unde stau aici…. femeia asta e ca o mamă. Eu stau din 94… o viață de om. Eu îi las telefonul ei. Cred că am stat vreo două ore și ceva la piață. Când venim înapoi, asta la poartă, Poliția!

– De ce a venit Poliția?

– Ea a dat… cine a învățat-o, cine nu a învățat-o. Ea a dat telefon la 112. Că e violată. Ce a învățat-o ăla.

– Dar ați întreținut relații sexuale în timpul ăsta cu ea?

– Nici vorbă.

– Dar v-au eliberat procurorii, după audiere.

– Poliția a sunat-o pe maică-sa. Maică-sa i-a spus ce fel de fată e. Înțelegeți? Că nici nu vrea să vină să o scoată de la Protecție și așa mai departe. Și mi-a dat drumul. Dar cine o trimis, Pro TV-ul? Asta e problema.

– Ce întrebări v-au pus cei de la DIICOT?

– Da eu nu am fost la DIICOT, bă bossule. Doar de la Secția 3. Nu mi-au luat nici o declarație, nimic. Eu am camere pe stradă cum ea iasă, merge, ia sucuri. Asta-i adevărul.

DIICOT a confirmat pentru Libertatea acțiunea de la Gara de Nord din 26 iulie și salvarea fetei de 17 ani după ce a sunat la 112. Întrebați de ce a fost eliberat bărbatul, purtătorul de cuvânt al DIICOT a spus: ”Era cuvântul ei împotriva cuvântului lui. Era paritate”.



Viitorul Mihaelei este incert: directorul centrului Pinochio spune că fata de 17 ani va fi transferată la un adăpost pentru primirea victimelor traficului de persoane din Cluj, iar apoi va ajunge înapoi la familia ei. Părinții ei însă nu vor să o mai primească acasă!

(*Numele minorei a fost schimbat pentru a-i proteja identitatea)

Foto: Schutterstock (imaginile sunt ilustrative și nu reprezintă personaje din acest text)

Citeşte şi:

Descoperiri în stickurile de memorie ale lui Dincă: „E un obsedat sexual!”

GSP.RO Halep - Brady, meci de infarct la Toronto. Simona a pierdut 5 game-uri consecutive in setul decisiv

Unica.ro Motivul pentru care fiul lui Marcel Toader nu va mosteni nimic. Marcel avea 2 firme si un apartament in centrul Capitalei

Viva.ro Marcel Toader a acuzat-o că a făcut amor cu alt bărbat chiar în mașina lui. Ce gest incredibil a făcut Maria Constantin azi, la înmormântare! Nimeni nu se aștepta...