Această decizie marchează o reactivare a eforturilor într-un caz major de securitate națională, care vizează transmiterea de informații clasificate către un stat adversar.

Dezertarea și riscurile de securitate națională

Potrivit unui rechizitoriu federal emis în 2019, fosta agentă a dezertat în Iran în anul 2013. De atunci, ea ar fi furnizat regimului de la Teheran date cruciale privind apărarea națională, punând în pericol grav programe, informații sensibile și viețile personalului american.

O preocupare majoră a FBI este faptul că informațiile predate de Witt ar putea consolida puterea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice. Această entitate include facțiuni responsabile de spionaj, război neconvențional și sprijinirea directă a unor organizații teroriste care atacă interesele și cetățenii americani.

Apelul autorităților americane

Oficialii americani subliniază că Witt este în continuare în libertate și cer ajutorul publicului pentru a o aduce în fața justiției.

„Monica Witt ar fi trădat jurământul față de Constituție în urmă cu mai bine de un deceniu, trecând în Iran și furnizând regimului iranian informații de apărare națională, și probabil continuă să sprijine activitățile acestuia”, a declarat Daniel Wierzbicki, agent special responsabil la Divizia de Contrainformații și Cibernetică a FBI Washington. „FBI-ul nu a uitat și consideră că, în acest moment critic din istoria Iranului, există cineva care știe ceva despre locul unde se află. Vrem să auzim de la dumneavoastră, astfel încât să ne ajutați să o prindem și să o aducem în fața justiției”, a adăugat Daniel Wierzbicki. Cine este Monica Witt Conform profilului publicat de FBI, Monica Witt este originară din El Paso, Texas, are o înălțime de 1,62 metri și o greutate de 54 kg. Nu folosește pseudonime, vorbește fluent limba farsi (persană) și se presupune că în prezent locuiește în Iran. Parcursul ei în cadrul structurilor de stat americane este unul complex. Între 1997 și 2008 a activat ca specialistă în informații și agent special în cadrul Biroului de Investigații Speciale al Forțelor Aeriene ale SUA. Până în 2010, a continuat să colaboreze în calitate de contractor pentru guvernul american. Prin natura funcțiilor deținute, Witt a avut acces la documente secrete și ultrasecrete referitoare la operațiunile externe de informații și contrainformații. Printre datele la care a avut acces se numără și identitățile reale ale ofițerilor americani aflați în misiuni sub acoperire.

