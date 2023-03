Profesorul ucrainean devenit viral după ce a ținut cursuri din tranșee, propus ambasador în Ungaria, anunță presa maghiară

După începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, Șandor a mers pe front ca voluntar, iar în pauzele dintre sarcinile de luptă ținea prelegeri studenților.

Dascălul predă discipline sociologice, filosofia religiei și turismul. Este președintele Organizației de Turism din regiunea Transcarpatia.

Când alți militari se odihneau, el ținea cursurile, a explicat dascălul, într-un interviu pentru Libertatea. Șandor mărturisea că, în prima zi de pace, „o să-mi rad barba, apoi ies în oraș și o să beau o cafea și o să mă bucur de viața din jur”.

Faptul că președintele Volodimir Zelenski ia în considerare posibilitatea ca Fedir Șandor să fie numit amabasador în Ucraina a fost anunțată pentru prima dată de jurnalistul maghiar Sabolch Panyi, de la portalului de investigații Direkt36. Totuși, gazetarul a menționat că decizia finală nu a fost încă luată.

Scoop: Zelensky is considering to appoint Sandor Fedir as Ukraine’s ambassador to Hungary, ??&?? sources tell me (it’s not a done deal yet). Fedir is a university professor of Hungarian ethinicity who became famous for giving lectures from the battlefield.https://t.co/PdtKi13Yx0