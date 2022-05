Potrivit site-ului universității ucrainene, profesorul Șandor s-a trezit într-o zonă de luptă din estul Ucrainei. În spatele fotografiei, care cucerește rețelele sociale, se află tovarășul său de arme, Viktor Szczodry.

„Ca și în viața de zi cu zi, Șandor este în continuă mișcare alături de camarazii săi. Ei bine, prelegerile sunt un lucru sacru – nu le poți rata” – a scris ucraineanul și a adăugat că Fedor s-a oferit voluntar în armată.

Profesorul i-a acordat un scurt interviu lui Ksenia Șokina, o jurnalistă de la Centrul Media al universității. „Sunt în armată de 70 de zile. M-am înrolat imediat după 24 februarie. Dar nu am renunțat la orele mele cu studenții”, a spus el. „În fiecare luni și marți am cursuri la ora opt dimineața – nu am lipsit de la niciunul. Întotdeauna am preferat cursurile de dimineață – atunci am timp pentru alte activități (…)”, a explicat el.

Profesorul a adăugat că comandamentul și camarazii de arme nu au avut nicio obiecție ca el să se întâlnească cu studenții. „Toți băieții știu că am prelegeri. De aceea, programul meu este ajustat în consecință”, a spus el.

„Serviciul de luptă este de 24 de ore și trebuie să fii la datorie timp de patru ore. Aceasta înseamnă că în acest timp ești la datorie, iar apoi același număr de ore te odihnești”, a explicat jurnalista. Când Fedir nu ține cursuri sau nu este în misiune de luptă, se ocupă de „chestiuni de subzistență sau de săpat șanțuri”.

Întrebat dacă întrerupe o prelegere în timpul unor focuri de armă, el a răspuns că nu, „dacă se trage undeva în fundal”. „Sunetul este de ca și cum m-ar urmări un tractor”, și-a amintit el.

