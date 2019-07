Mama Nicoletei, tânăra care a murit marți în Spitalul Județean Focșani, a făcut astăzi mărturii cutremurătoare. Femeia spune că fata ei era supraponderală și că avea nevoie să-i fie făcută operație de cezariană. Îndurerată după pierderea singurei sale fiice, femeia spune că și-a sărutat fata zilele trecute, i-a urat naștere ușoară iar Nicoleta i-a răspuns că merge să o aducă pe lume, pe Bianca pe care și o dorea atât de mult, și nu se duce la moarte.

”Până la ultimul control i s-a spus să nască natural, că se reface mai repede. Ea era supraponderală, avea circa 118 kg, avea probleme cu ochii, dacă îi făceau cezariană poate fata mea era acum și își strângea fata în brațe, nu era la morgă. Zilele trecute am pupat-o și i-am zis naștere ușoară, iar ea a spus ”Ai înnebunit și tu și soacră-mea: nu mă duc la moarte, mă duc să o nasc pe Bianca”. Și-o dorea atât de mult, doctorii i-au zis prima dată că nu poate avea copii, iar acum a rămas însărcinată după 3 ani de zile”, a declarat mama tinerei care a murit la scurt timp de la naștere.

Explicațiile medicilor de la Spitalul Județean Foșcani

La rândul lui, medicul care care s-a ocupat de Nicoleta spune că nașterea a decurs fără probleme. La circa o oră după aceea, a fost însă nevoie de o intervenție, întrucât mama nu eliminase și placenta. După aceea, starea ei a început să se degradeze, iar în decurs de câteva ore a intrat de mai multe ori în stop cardio-respirator. Dusă la terapie intensivă, a fost resuscitată de fiecare dată. Însă ultimul stop a fost, din păcate, iresuscitabil.

”La ultimul control am stabilit împreună să ne vedem pe 15 iulie, din cauza fisurării membranei a fost adusă la spital și am internat-o. A născut la ora 00.15. nașterea a decurs absolut normal, apoi a fost nevoie de o etapă de scoatere manuală a placentei care s-a făcut sub anestezie, la jumătate de oră după această manevră starea ei de sănătate s-a deteriorat brusc. La ora 3.00 noaptea a apărut primul stop, resuscitat, apoi au apărut alte 5 stopuri, pentru ca marți la ora 13.45 să fie declarat decesul”, a declarat dr. Ionuț Făinoiu, medicul care a asistat femeia la naștere.

”Am făcut tot ce era omenește posibil pentru a o salva, dar sunt și cazuri în care evoluția în patologia gincologică e fulminantă”, spune și șefa secției de obstetrică ginecologie a Spitalului Județean Focșani.

”Nașterea a decurs absolut normal. Dacă era nevoie de operație de cezariană în mod cert colegii mei recurgeau la această metodă, însă nu au fost semne de suferință fetală, nu a fost nici un semn care să indice această necesitate. Am făcut tot posibilul să salvăm pacienta, însă nu s-a putut. Sunt cazuri rare și dramatice, dar se întâmplă. Am fost peste 10 oameni care au încercat să o salveze”, a declarat Rodica Ifrim, medic șef Obstretică-Ginecologie Spitalul Județean Focșani.

Familia femeii vrea să afle de ce a murit Nicoleta. Rudele sale nu-i acuză pe medici de malpraxis, dar cu toate acestea azi au făcut plângere la poliție, iar ancheta va fi preluată cel mai probabil și de procurori.

”Nu putem să-l acuzăm clar pe domnul doctor care a ajutat-o la naștere. A fost tot timpul cu ea, tot timpul a fost cu mâna la capul ei, dar trebuie să știm de ce nu s-a făcut cezariană și dacă putea fi salvată”, spune mama tinerei moarte.

În paralel, și la spitalul din Focșani a început o anchetă administrativă pentru a se vedea dacă au fost respectate toate protocoalele medicale.

Citește mai multe despre Vrancea pe Libertatea.