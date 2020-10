Angelica Gaitan a fost găsită, duminică, de o echipă de pescari, în Marea Caraibelor, plutind la doi kilometri de coasta Puerto Colombia.

Femeia era inconștientă și suferea de hipotermie, după ce a stat aproximativ opt ore în apă. Ea a fost dusă la un spital în stare de șoc.

„M-am născut din nou! Dumnezeu nu a vrut să mor”, a declarat Angelica Gaitan, care a vrut să se sinucidă.

Aceasta le-a mărturisit jurnaliștilor din Columbia că s-a aruncat în mare după ce a fost obligată să părăsească adăpostul pentru refugiați în care locuia.

Susține că a avut probleme cu fostul soț

Femeia a declarat că a trecut printr-o perioadă de coșmar, din cauza fostului ei soț.

„Timp de 20 de ani am avut o relație toxică. Abuzul a început în timp ce eram însărcinată pentru prima oară. M-a bătut și m-a abuzat. Apoi, în timp ce eram însărcinată a doua oară, abuzul a continuat și nu am putut să scap de el, deoarece fetele erau mici. Am raportat aceste lucruri de multe ori, dar polițiștii îl rețineau pentru 24 de ore, iar când se întorcea, atacurile continuau”, a spus, pentru RCN Radio Barranquilla, femeia.

„Am decis să plec de acasă după un atac brutal. În septembrie 2018, mi-a distrus fața și a încercat să mă omoare. Slavă Domnului că am reușit să scap”, a mai declarat aceasta.

Afirmațiile făcute de Angelica Gaitan nu sunt susținute de familia sa. Alejandra Castiblanco, una dintre fiicele acesteia, a spus că tatăl ei nu a fost niciodată abuziv. Ea a precizat că mama ei a suferit ani la rând de probleme cardiace și că, după un atac de cord, sănătatea mintală a acesteia s-a deteriorat.

Foto: The Sun







