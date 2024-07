În prezent, în lume există peste 1.500 de vulcani activi la nivel global, cei mai mulți fiind localizați pe așa-numitul „Cerc de Foc al Pacificului. Unii dintre aceste zone fierbinți sunt parte a complexului vulcanic situat pe teritoriul Columbiei. Aici există cinci astfel de vulcani activi dintre cei zece care se regăsesc în această țară, iar Galeras este cel mai activ dintre ei din punct de vedere istoric.

Ce sunt vulcanii și de unde provine denumirea

Vulcanul este o deschizătură de pe suprafața scoarței terestre prin care magma, gazele, cenușa și alte materiale volatile din interiorul acesteia sunt expulzate în exterior. Este o formațiune geologică în formă conică și a fost creată prin acumularea de materiale rezultate din erupția magmei. Aceasta provine dintr-un focar situat la adâncime în manta sau în scoarța unui corp ceresc și este scoasă la suprafață printr-o deschidere denumită ventră vulcanică, notează National Geographic.

De obicei, vulcanii se găsesc la intersecția plăcilor tectonice, motiv pentru care sunt alimentați de activitatea tectonică dintr-o anumită regiune, în special de mișcarea plăcilor tectonice. Conul vulcanului (vârful) se formează prin ridicarea scoarței sub presiunea gazelor și a magmei. Vulcanii se împart în trei mari categorii: activi, inactivi și dispăruți. Cei activi se confruntă cu o activitate regulată, cei inactivi nu au avut o activitate recentă, dar pot erupe oricând, în timp ce vulcanii stinși sunt inactivi, care este foarte puțin probabil să erupă vreodată. Vulcanii sunt clasificați și după Volcanic Explosivity Index (VEI – Indicele Erupției Vulcanice), care poate avea valori între 1 și 8.

În istorie nu s-a produs nici o erupție de tipul VEI-8. Vulcanii pot avea diverse forme și dimensiuni, în funcție de tipul, cantitatea și grosimea lavei, dar și de modul în care erupe. Vulcanii scut sunt plați și mari, cei compoziți sunt înalți și abrupți, conurile de cenuşă sunt ovale cu o movilă adâncă, iar calderele sunt mari și rotunde.

Oamenii din Antichitate credeau că vulcanii sunt controlați de zei. De altfel, cuvântul „vulcan” provine de la numele lui Vulcan, care era zeul focului în mitologia romană.

Ce este fenomenul de erupție vulcanică

Termenul de erupție vulcanică se referă la fenomenul prin care magma ajunge la suprafață și se produce atunci când scoarța terestră cedează chiar și sub cea mai mică presiune. Erupția vulcanică este un proces lent și tăcut, iar în aceste condiții poate să treacă mai mulți ani pentru ca un astfel de fenomen să se producă.

Punctele slabe sunt reprezentate de niște fisuri care își fac apariția la nivelul scoarței terestre ori de limitele dintre plăcile tectonice continentale. Adeseori, erupțiile vulcanice sunt însoțite de mișcări seismice, emisii de gaze, nori de cenușă și lavă.

Acestea sunt de două feluri: erupții efuzive și explozive. Cele efuzive sunt acele erupții silențioase, care scot lava bazaltică la suprafață cu o viteză redusă, în timp ce erupțiile explozive sunt violente, iar în timpul lor materialele vulcanice sunt aruncate în aer pe distanțe foarte mari.

Aceste erupții vulcanice pot crea formațiuni geologice impresionante, cum ar fi conurile vulcanice, câmpiile de lavă și craterele. Lava poate fi săracă în silicat și foarte periculoasă pentru persoanele care locuiesc sau se află în apropiere de vulcan în momentul erupției.

Erupția unui vulcan poate să debuteze printr-un jet fierbinte de gaze și de vapori de apă, urmat de expulzarea materialelor solide de diferite dimensiuni, după care lava poate să înceapă să curgă sub forma unor torenți ori a unor șuvoaie de foc pe marginile craterului. Felul în care erupe un vulcan depinde de compoziția lavei și de cantitățile de gaze pe care acesta le conține. Erupțiile puternice pot bloca radiația solară și pot scădea temperaturile pe Pământ, notează Little House of Science.

Cum se produce o erupție vulcanică

În urma erupției unui vulcan, în afară de fluxurile de lavă și de norii de cenușă, se pot declanșa valuri tsunami, inundații, cutremure, flux piroclastic și alunecări de teren. Erupțiile pot provoca pagube însemnate și pierderi de vieți omenești, distrug păduri și culturi, provoacă boli și pot otrăvi lacurile și râurile.

Magma este un amestec lichid alcătuit din minerale topite, gaze și fragmente de roci, care se formează în straturile pământului, mai exact la granița dintre nucleul și mantaua pământului, care se află la o adâncime de mii de kilometri.

Roca topită este formată din oxigen, siliciu, aluminiu, fier, magneziu, calciu, sodiu, potasiu, titan și mangan. Materiile topite și incandescente ies la suprafață printr-un crater, care poate avea diverse forme și dimensiuni.

După răcire, magma lichidă poate forma cristale din diferite minerale până când devine complet solidă și formează o rocă magmatică sau magmatică. Magma este mai ușoară decât roca solidă din jur. Ea este împinsă spre suprafața Pământului prin flotabilitate și prin presiunea gazului din interiorul acesteia, potrivit Little House of Science.

Magma își forțează drumul către suprafață și, în cele din urmă, poate străpunge zonele slabe din scoarța terestră, iar în acest caz începe o erupție. Odată ce magma părăsește vulcanul și ajunge la suprafață se transformă în lavă.

Aceasta poate atinge temperaturi de până la 1.250˚ Celsius și poate țâșni dacă există presiune. Cu cât lava este mai fierbinte și mai subțire, cu atât ea va curge mai departe. Când lava nu mai curge, ea se întărește și devine rocă magmatică.

De ce au loc erupții vulcanice în Columbia

Columbia este o țară cu peste 52 de milioane de locuitori, situată în partea de nord-vest a Americii de Sud. Se învecinează la nord-vest cu Panama, la est cu Venezuela și cu Brazilia și la sud cu Ecuador și cu Peru. Interesant este faptul că este singura țară din lume care are ieșire atât la Oceanul Pacific (la vest), cât și la Marea Caraibelor (la nord).

Columbia este situată pe Cercul de Foc al Pacificului, o zonă în formă de potcoavă, care se întinde pe o lungime de peste 40.230 de kilometri, de la vârful sudic al Americii de Sud, peste coasta de vest a Americii de Nord, prin Marea Bering până în Japonia și mai departe în Noua Zeelandă, relatează enciclopedia online Britannica.

Aici, tectonica plăcii tectonice Pacifice și cea a plăcilor mai mici din Filipine, Juan de Fuca, Cocos și Nazca creează mișcare și distruge plăcile litosferice (învelișul exterior al planetei, aflat sub și în jurul Oceanului Pacific). Placa tectonică Pacifică este doar una dintre cele 20 de plăci aflate în continuă mișcare, ea deplasându-se în direcția nord-vest.

Vulcanul Galeras: localizare, activitate și etimologie

Galeras este un stratovulcan din andezite bazaltice din departamentul columbian Nariño, care face parte dintr-un complex vulcanic vechi de mii de ani. Conul activ al vulcanului, care s-a dezvoltat în interiorul unei caldere mari în formă de potcoavă, a fost creat în urma unei explozii puternice care ar fi avut loc în urmă cu circa 4.500 de ani, însă experții spun că acest complex vulcanic a fost activ de mai bine de un milion de ani.

Galeras este unul dintre cei mai activi vulcani nu doar din Columbia, ci și de pe întregul continent sud-american. Situat în partea de sud-vest a țării, Galeras se află la o distanță de 9 kilometri de oraşul Pasto, reprezând o reală amenințare pentru cei peste 300.000 de oameni care locuiesc acolo. are o înălţime de 4.276 de metri şi este activ de aproximativ trei decenii și jumătate.

Vechii indieni care au populat Columbia încă de colonizarea spaniolă a acestei țări, la începutul secolului al XVI-lea, i-au dat numele „Urcunina” , care se tranduce prin „Muntele de Foc”, aflăm de pe site-ul Geology.

Cum s-a format vulcanul Galeras

Complexul vulcanic Galeras este situat în segmentul columbian al munților Anzi din America de Sud. Anzii columbini sunt rezultatul coliziunii dintre blocul tectonic panamez cu acest continent în urma căreia o parte din placa sud-americană s-a desprins de pe continent.

Apoi, acest segment a fost împins către nord și în sus, iar această împingere, coroborată cu subducția unei părți a plăcii Nazca sub blocul columbian, a dus la crearea Anzilor de Nord. Vulcanul Galeras este situat în apropierea unei zone de falie de tracțiune înclinată spre nord-vest care a rezultat în urma acestei coliziuni.

În ultimii 500 de ani, în Columbia au avut loc nouă erupții vulcanice semnificative, care s-au soldat în total cu moartea a peste 24.800 de oameni. Cea mai gravă erupție figurează în „palmaresul” vulcanului Ruiz și s-a produs la data de 13.11.1985. Au murit atunci 23.080 de oameni, relatează specialiștii de la World Data.

Istoria erupțiilor vulcanului Galeras

Înregistrările istorice ale erupțiilor vulcanului Galeras datează din secolul al XVI-lea, însă conul activ face parte dintr-un complex vulcanic care, potrivit experților vulcanologi columbieni, erupe de mai bine de un milion de ani.

Prima erupţie a acestui vulcan care a fost documentată ştiinţific s-a produs la data de 7 decembrie 1580. De atunci, Galeras a erupt de peste 20 de ori, iar perioadele de activitate au avut loc odată la câteva decenii. Activitatea vulcanică a fost frecventă în ultimii peste douăzeci de ani.

O erupţie de tipul VEI-2, care a avut loc la 14 ianuarie 1993, a luat viaţa a nouă persoane – șase vulcanologi și trei turiști – care se aflau într-o expediție științifică în vârful vulcanului, potrivit site-ului Volcano Discovery.

În aprilie 2002, o explozie a fost însoțită de peste 100 de cutremure de magnitudine mică. Galeras și-a reînceput activitatea în urmă cu 20 de ani, iar între august 2004 şi noiembrie 2009 vulcanul a erupt de 17 ori. În urma erupției din 2005 cenușa a acoperit tot oraşul Pasto. În anul următor, pe 12 iulie, vulcanul a erupt consecutiv de trei ori, iar coloana de fum şi de gaze s-a ridicat la o altitudine de peste 8.000 de metri.

Mai mult decât atât, au fost găsite pietre și la o distanţă de peste 11 kilometri de vulcan. Apoi, în 2009, observatorul de vulcanologie din Nariño a înregistrat nu mai puțin de zece erupții ale acestui vulcan, motiv pentru care autoritățile locale au evacuat aproximativ 8.000 de persoane din regiune. Cea mai recentă erupție a vulcanului Galeras a avut loc în 2014.

