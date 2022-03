„La Kiev, o femeie a doborât o dronă rusească cu un borcan de castraveți aruncat de pe balcon. Cum cred invadatorii că pot să ocupe această țară?”, a scris consiliera Țibulska, pe Twitter, pe 5 martie.

In Kyiv a woman knocked down a Russian drone from a balcony with a jar of cucumbers. How did they expect to occupy this country?