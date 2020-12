Banii în publicitate Facebook pe ultima săptămână pe pagina lui Simion au fost zero.

Copreședintelele Claudiu Târziu a vorbit despre „mii de oameni, voluntari” care au ajutat la angajamentul de pe Facebook.

Iar expertul în online Dragoș Stanca explică de ce oamenii din alte bule nu au văzut ce se întâmplă: „Facebook încurajează tot mai mult grupurile închise”.



Proaspăt intrat în Parlament, AUR a făcut în principal campanie pe Facebook, acolo unde copreședintele George Simion are peste 392.000 de like-uri și peste 570.000 followers.

Spre comparație, președintele Klaus Iohannis are pe pagina sa de Facebook peste 1,8 milioane de like-uri și aproape tot atâția followers.

În top 5 politicieni pe Facebook, George Simion se află pe ultimul loc. Nu îi depășește la like-uri pe alți politicieni precum Victor Ponta, care are 817.041 de like-uri, Traian Băsescu – 457.945 de like-uri sau Dacian Cioloș – 409.893 de like-uri.

Însă la capitolul impact topul politicienilor se răstoarnă. Pagina lui George Simion e în top, apoi urmează Klaus Iohannis și Victor Ponta. Paginile lui Traian Băsescu și a lui Dacian Cioloș au impact nesemnificativ.

Figurează fără o reclamă plătită în ultima săptămână

Impactul lui George Simion în Facebook nu a fost crescut prin bani, cel puțin în ultima săptămână dinaintea alegerilor parlamentare, când a adunat cele 4 milioane de interacțiuni.

Potrivit Facebook Ads, în perioada 30 noiembrie – 6 decembrie, Simion nu a rulat nicio reclamă.

În perioada 28 martie 2019 – 6 decembrie 2020, pagina de Facebook a lui George Simion a rulat reclame în valoare de 23.151 de lei (aproximativ 4.800 de euro), o sumă infimă în comparație cu bugetele partidelor politice mari.

Pagina principală a Partidului Alianța Pentru Unirea Românilor a rulat reclamă de 9.081 de lei în perioada 30 noiembrie 2020 – 6 decembrie 2020. În perioada 28 martie 2019 – 6 decembrie 2020 pagina AUR a avut reclame în valoare de 45.362 de lei.

După alegeri, a crescut enorm

De duminică seară până marți, numărul interacțiunilor de pe Facebook-ul lui George Simion a explodat, ajungând la 5,4 milioane de interacțiuni (aprecieri, comentarii, distribuiri, clicuri), potrivit statisticii paginii trimise de reprezentanții AUR.

Comparată în aceeași perioadă, numărul de interacțiuni de pe pagina președintelui a fost de 974.800 (aprecieri, comentarii, distribuiri, clicuri).

Claudiu Târziu: Am lucrat cu o companie specializată pe online

Succesul AUR în mediul online a fost explicat de copreședintele Claudiu Târziu într-un interviu pentru Pagina de Media, unde a declarat că a lucrat cu o companie specializată pe online, dar nu de tip Cambridge Analytica, firmă britanică de consultanță politică care ar fi folosit datele utilizatorilor pentru a influența votul în favoarea lui Donald Trump sau a Brexit.

AUR, susține Târziu, a lucrat cu o companie care îi ajuta să posteze materialele video pe care le sponsorizau.

„Ea (n.r. – firma) factura către noi servicii de online. Nu avea ceva special, nu te gândi că avem nu știu ce informații. Evident, sunt grupuri pe Facebook către care poți livra aceste material: grupurile creștine organizate sau grupurile naționaliste, dar n-am avut baze de date”, a spus Claudiu Târziu.

Dragoș Stanca, expert digital: „Facebook încurajează tot mai mult grupurile închise”

Dragoș Stanca, expert digital și antreprenor, a comentat pentru Libertatea campania făcut de AUR în Facebook. Expertul susține că temele folosite de AUR în online au un potențial de viralizare foarte mare.

„Algoritmii social-media sunt gândiți pentru a genera un mediu favorabil publicității, marile branduri ocolind contextul tensionat. Chiar dacă Facebook e văzut de tineri ca „aplicația unde se ceartă bătrânii”, algoritmii de optimizare vor să genereze un mediu cât mai non conflictual. De aici, inevitabil, separarea în bule de opinii mai degrabă similare decât contradictorii”, spune Stanca.

Așa s-ar putea explica faptul că mulți oameni care nu împărtășesc ideile AUR sunt sinceri când spun „unde sunt pe Facebook, că eu nu i-am văzut?”. Pe Facebook se văd tot mai puțin cei din celelalte bule.

Asta pentru că, spune Dragoș Stanca, „Totodată, strategic, Facebook încurajează tot mai mult grupurile închise și comunicarea directă – pentru că există o amplă discuție legată de responsabilitatea conținutului, iar grupurile au administratori identificabili”, explică Dragoș Stanca mecanismul mediilor de socializare.

Expertul digital susține că liderii AUR au marșat pe subiectele viralizante, spre deosebire de politicienii vechi, care erau foarte atenți la cuvinte.

„AUR are la vârf lideri care știu să folosească marketingul de tip guerrilla”

„Pe subiectele profund polarizante și extreme pe alocuri, de tipul antiavort, antigay, antimască, fenomenul de viralizare în grupe de useri cu opinii foarte similare este și mai accentuat. AUR are la vârf lideri care știu să folosească marketingul de tip guerrilla, de tip grafitti, ultras etc. nu doar online, iar temele lor sunt cu potențial de viralizare foarte mare, așa se explică cifrele mult mai mari versus politicienii plicticoși, atenți la cuvinte, formali”, a spus Dragoș Stanca.

Distribuirea mesajelor a fost importantă

În plus, mesajele lor au prins foarte bine în grupurile de Facebook axate pe temele de interes ale grupării.

„De asemenea, faptul că au convertit în voturi mai mulți cetățeni decât like-uri există cumulat pe pagina liderului care are masa de fani cei mai activi. Pagina lui George Simion, plus cea a partidului, denotă o circulație foarte vie a mesajelor în grupuri axate pe temele de interes ale grupării, probabil și multe mesaje directe, WhatsApp – utile când e vorba de mesaje mai discutabile – plus acțiuni în teren ajutate de faptul că partidul nu a respectat neapărat restricțiile impuse de criza sanitară etc.”, mai arată expertul digital.

Dragoș Stanca susține că tot ce a făcut AUR în online s-a pliat exact pe felul cum funcționează social-media, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere strategic.

„În plus, fanii grupării au fost în mod activ și distribuitori ai mesajelor în masă, fără a fi angajați în acest sens: pe temele pe care s-a axat partidul există o masă mare de oameni care sunt entuziasmați să contribuie la răspândirea mesajelor din pur entuziasm”, a mai spus Stanca.

Această ipoteză a fost confirmată, de altfel, la Pagina de Media, de covicepreședintele AUR Claudiu Târziu, care a vorbit despre „mii de oameni care au lucrat, voluntari, pe Facebook”.

Stanca: Social-media este mediul ideilor care nu pot fi rostite în societate

Despre sumele cheltuite la vedere de AUR și de George Simion în Facebook, Dragoș Stanca arată că sunt nesemnificative, comparativ cu ce cheltuie partidele tradiționale.

„Însă abandonarea temelor conservatoare de către formațiunile main-stream a lăsat loc acestei nișe. Să nu uităm că, totuși, peste 30% din români se declară tradiționaliști și conservatori și că peste 60% nu sunt interesați de procesul electoral, de unde se poate deduce și că nu se simt în vreun fel reprezentați de actuala ofertă politică. Să nu uităm nici că temele de genul au dispărut post Dragnea din comunicarea PSD, că PRM nu mai există etc.”, arată expertul digital.

În opinia acestuia, apariția și succesul unei forțe politice de tip AUR, cu mixul optim de mesaje, credibilitate a liderilor și momentum, era o chestiune de timp.

Facebook, și nu numai, ci social-media în general, e un mediu ideal pentru propagarea rapidă a ideilor care nu sunt neapărat rostite cu voce tare în societate (de tipul locul femeii e acasă, gay-ii trebuie tratați ca niște persoane cu probleme etc.). Dragoș Stanca:

„Strict din punct de vedere tehnic și făcând deci abstracție de impactul etic, social și politic, campania AUR poate lua cu siguranță cam toate premiile de eficiență în comunicare pe axa timp-buget-rezultat din istoria recentă a comunicării, nu doar politice”, conchide expertul digital.



