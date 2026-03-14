Potrivit autorităților, mama copilului, care avea custodia legală, a încetat să comunice cu angajații Departamentului de Servicii pentru Copii și Familii (DCFS) din California și ar fi fugit împreună cu fiica ei, relatează publicația franceză Demotivateur.

Karen a fost dată dispărută oficial pe 1 iulie 2020, iar de atunci, investigațiile au continuat fără succes până la începutul acestui an.

Anchetatorii au primit pe 8 martie 2026 un pont care sugera că fetița ar putea locui în comitatul Washington, Carolina de Nord. Echipa de căutare a folosit o fotografie modificată digital pentru a presupune cum ar putea arăta Karen la vârsta actuală, 11 ani.

Descoperirea a confirmat că aceasta era înscrisă la o școală din Carolina de Nord sub o identitate falsă, conform unei postări pe Facebook a biroului șerifului din comitatul Washington.

Mama ei nu a fost încă arestată, deși locuia împreună cu minora în Carolina de Nord de câțiva ani, potrivit ABC News.

„Este foarte rar să obținem un rezultat atât de pozitiv într-un caz atât de vechi, dar acest lucru ne reamintește că, prin muncă asiduă, dedicare și cooperare, poveștile de acest gen pot avea un final fericit”, au declarat autoritățile.

În prezent, Karen Rojas se află sub protecția autorităților, iar cazul rămâne sub investigație. Potrivit biroului șerifului din comitatul Los Angeles, ancheta continuă în colaborare cu DCFS și autoritățile din Carolina de Nord.

Tot în Carolina de Nord, o femeie dispărută în urmă cu 24 de ani, a fost găsită „în viață și bine” în februarie 2026. Familia și autoritățile rămân însă cu întrebări fără răspuns despre motivul dispariției sale.



