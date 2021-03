Fiica agresorului din Oneşti spune că atunci când a încercat să contacteze poliția din Bacău și din București i s-a închis telefonul, deși s-a recomandat și a spus că vrea să ajute la rezolvarea situației.

Situația este foarte grea. Nu pot decât să las capul plecat, cuvintele sunt de prisos, oricât am încercat să aplanez această situație. Am sunat la Bacău, am sunat la București. Am spus despre ce e vorba, am spus cine sunt și mi s-a închis telefonul. Am sunat la sediile de poliție. Așa am avut în cap. Am sunat chiar și la presă. „Nu avem mașină să ne deplasam în teren” mi-au spus de la Bacau.

Fiica agresorului din Oneşti: