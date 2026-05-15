Compania lucrează la linia Hamburg-Hannover

Firma Bawi Construction, achiziționată recent de grupul austriac Strabag, anunță că lucrează, în calitate de subcontractant, la pregătirea suprastructurii căii ferate pe linia Hamburg-Hannover, în vederea modernizării majore programate pentru anul 2029.

„În cadrul acestei etape se realizează următoarele lucrări: înlocuirea a 42 aparate de cale, cu raze cuprinse între 190 m și 1.600 m; 72 km de ciuruire mecanizată executată cu mașină RM; 72 km de refacție mecanizată realizată cu tren de refacție (înlocuire traverse și șine); 7,5 km de înlocuire șină tip 60 E1”, a anunțat compania, pe Facebook.

Lucrările se desfășoară pentru închiderea totală a liniei. Ele au început la data de 1 mai 2026, urmând a fi finalizate la data de 11 iulie 2026.

Strabag a achiziționat compania de construcții feroviare Bawi Construction

Grupul austriac Strabag a cumpărat, în luna mai, compania românească de construcții feroviare Bawi Construction, care anterior a făcut parte din multinaționala germană Wiebe, potrivit Club Feroviar. Tranzacția mai trebuie avizată de Consiliul Concurenței pentru a-și produce efectele juridice. Valoarea tranzacției nu este cunoscută până în momentul de față.

De asemenea, la începutul anului, Bawi Construction a fost desemnată pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, etapa III.

