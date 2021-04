Florian Bodog a fost ministrul Sănătății în timpul guvernării PSD în perioada 4 ianuarie 2017 – 29 ianuarie 2019. Acesta a anunțat la începutul 2019 că nu dorește să mai facă parte din noul Guvern Dăncilă, iar în locul său a fost numită Sorina Pintea.

Despre mandatul lui Vlad Voiculescu, încheiat azi, fostul ministru spune că a fost presărat de scandaluri.

„Eu cred că era mai potrivită demisia pentru că a trecut prin patru scandaluri, care nu au fost scandaluri de presă sau de imagine, ci au fost scandaluri cu repercusiuni directe asupra populației. Era de așteptat ca premierul să nu își asume eșecul gestionării pandemiei de către Vlad Voiculescu și să nu-și asume mișcările pe care le-a făcut în ultima perioadă”, a declarat Florian Bodog, pentru Libertatea.

Acesta a mai precizat că, în calitate de cetățean, nu a rămas cu nimic pozitiv din mandatul lui.

„Eu nu am auzit că s-a întâmplat ceva pozitiv în mandatul lui Vlad Voiculescu, bine era și destul de greu să răzbată chiar dacă s-ar fi întâmplat ceva dat fiind faptul că mandatul său a fost acoperit de toate scandalurile posibile, adică eu am spus că dacă se întâmpla asta în perioada guvernării PSD, nu era scandal, ci pur și simplu ne-ar fi executat la propriu în Piața Victoriei”, a mai transmis Florian Bodog.

„Pe mine m-a șocat faptul că și-a delegat atribuțiile, adică dacă a venit pe un val de încredere să delegi atribuțiile asta înseamnă că nu neapărat asta e dorința ta să conduci ministerul Sănătății ci probabil atunci a avut o altă agendă. Eu nu pot să îmi explic cum în plină pandemie îți delegi atribuțiile secretarilor de stat”, a mai comentat fostul ministru al Sănătății.

Citeşte şi:

Mandat scurt, conflicte multe. Incidentele care au marcat cele aproape patru luni petrecute de Vlad Voiculescu la Sănătate

Barna: Cîțu nu mai are sprijinul USR-PLUS. Demiterea lui Voiculescu nu se bazează pe nicio evaluare

Andreea Moldovan, prima reacție după ce a fost demisă: „Mă întorc la spital”

PARTENERI - GSP.RO Bendeac a dat peste Pițurcă într-un magazin de pe Victoriei: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!”. Gestul incredibil făcut de antrenor

Playtech.ro Iubita lui Vlad Voiculescu, reacție HALUCINANTĂ după demiterea acestuia. Paralela ei biblică cu Paștele e aici

Observatornews.ro Un preot din Italia şi-a uimit credincioşii cu anunţul făcut la finalul liturghiei: „Sunt îndrăgostit”

HOROSCOP Horoscop 15 aprilie 2021. Scorpionii sunt tentați să se izoleze față de orice opinie, indiferent de originea ei

Știrileprotv.ro De ce Prințul Philip nu a primit niciodată titlul de Rege. Regula care i-a stat în cale

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE Ai afacerea ta? Află cum ai acces la oferte speciale (PUBLICITATE)